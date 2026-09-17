Petrol ve dolardaki düşüş altın piyasasına yaradı: Yükseliş yüzde 2'yi aştı

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Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 17.16 itibarıyla yüzde 2,4 artışla 4 bin 370 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,54 değer kazanarak 4 bin 410 dolara yükseldi.

Değerli metaldeki yükselişe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 4,5'i aşan primle 66 dolara, Londra'da ise yüzde 3,8 yükselişle 65,38 dolara çıktı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı.

Petrol fiyatları düştü ve dolar endeksi geriledi

Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin yedi haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Enflasyonist baskılar nedeniyle altın ve enerji fiyatları arasında güçlü bir ters korelasyon oluştuğuna dikkati çeken analistler, enerji fiyatlarındaki düşüşün altın piyasası üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade ediyor.

Ayrıca, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan aşırı tepkinin düzeltilmesinin altını desteklediği, ancak yüksek enflasyon ve faiz ortamının kısa vadede yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabileceği kaydediliyor.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz oranlarını yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltme kararını ve önümüzdeki döneme ilişkin politika sinyallerini değerlendirmeye devam ediyor.

Küresel faiz ortamında İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını sabit tutarken Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve borçlanma maliyetlerini artırma sinyali vermesi bekleniyor.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS tarafından yayımlanan analizde ise kısa vadeli oynaklığa rağmen orta ve uzun vadeli görünüme işaret edilerek "Büyüyen mali açıklar, artan borç yükleri, ABD dolarında beklenen zayıflama ve Fed'in önümüzdeki yıl yeniden faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki öngörümüz, kısa vadeli volatiliteye rağmen altın fiyatlarını desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Bu arada, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 2,8 azalarak 102,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,77 azalışla 100,62 dolardan alıcı buldu.