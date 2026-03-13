Petrol ve İran kıskacında Borsa İstanbul: 13.000 puan seviyesi korunabilecek mi?

Haftalık banka ve para istatistiklerini değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, Türk varlıklarında sert bir yabancı satışının yaşandığını ifade etti. Verilere göre, hisse senedi piyasasından 756 milyon dolar, tahvil tarafında ise 1,7 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti. Bu satış baskısına karşı Merkez Bankası'nın piyasayı dengelemek amacıyla yaklaşık 25 milyar dolarlık bir müdahalede bulunduğu tahmin ediliyor. Dr. Sevgen, bu tutarın yalnızca 2,5-3 milyar dolarlık kısmının yabancı çıkışından kaynaklandığını, geri kalan 22 milyar dolarlık talebin yerli yatırımcıya ait olduğunu vurguladı. Yerli talebinin mevduat gibi sistem içi araçlarda kalması nedeniyle, bu durumun brüt rezervler açısından şu aşamada büyük bir risk teşkil etmediği belirtildi.

Faizlerde 300 baz puanlık "fiili" artış

Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumlayan Dr. Sevgen, politika faizi %37 seviyesinde sabit tutulsa da üst bandın %40'ta bırakılmasının kritik bir mesaj içerdiğini söyledi. Piyasanın son iki haftadır fiilen %40 faiz oranıyla borçlandığına dikkat çeken Dr. Sevgen, bu durumu 300 baz puanlık örtülü bir artış olarak nitelendirdi. Dr. Sevgen’e göre Merkez Bankası bu adımıyla, faiz indirimlerini şimdilik durdurduğunun ve enflasyonist baskıların artması durumunda faizleri daha da yükseltebileceğinin sinyalini verdi.

Borsa İstanbul’da 13.000 puan ve jeopolitik baskı

Borsa İstanbul’un performansını teknik açıdan değerlendiren Dr. Sevgen, endeksin 13.000 puan seviyesinin üzerinde tutunmasının olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Ancak cuma günü olması sebebiyle yatırımcıların "hafta sonu riskini" almak istemeyebileceğine, bu durumun da korunma amaçlı short (kısa) pozisyonları veya nakde geçişi tetikleyebileceğine işaret etti.

Küresel Riskler: Petrol fiyatları ve Japon Yeni

Küresel piyasalarda yönü belirleyecek en önemli unsurun petrol fiyatları olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, Brent petrolün 100 dolara yaklaşmasının enflasyonist bir tehdit olduğunu söyledi. Fiyatların rahatlaması için 85-93 dolar bandının altına inilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Sevgen, aksi takdirde riskli varlıklar üzerindeki baskının süreceğini ekledi. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Trump’ın Fed üzerindeki faiz indirimi baskısını artırdığını, Japon Yeni’nin ise dolar karşısında Temmuz 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi görerek ciddi bir maliyet enflasyonu riski yarattığını dile getirdi.