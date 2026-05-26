Petrol ve jeopolitik riskler baskıyı artırdı, altın geri çekildi

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.542,20 dolara gerilerken, ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 yükselişle 4.542,80 dolardan işlem gördü.

İran’ın baş müzakerecisi ile Dışişleri Bakanı’nın, üç aydır devam eden savaşı sona erdirebilecek olası anlaşmayı görüşmek üzere Katar Başbakanı ile Doha’da bir araya geldiği belirtildi.

Ancak görüşmeler sürerken ABD güçlerinin İran’ın güneyinde bazı hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlediği açıklandı. Washington yönetimi, mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma noktalarının hedef alındığını ve operasyonların “savunma amaçlı” olduğunu duyurdu.

Petrol fiyatları yükseldi

ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi petrol piyasasında yeniden yükselişi tetikledi.

Brent petrol vadeli işlemleri Asya seansında yaklaşık yüzde 2 yükselirken, piyasalarda Orta Doğu’daki enerji arzına ilişkin endişelerin devam ettiği görüldü.

“Petrol akışında hızlı normalleşme zor olabilir”

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, ABD ile İran arasında bir anlaşma ihtimali bulunsa bile Orta Doğu’daki enerji altyapısında oluşan hasarın piyasaları etkilemeye devam edebileceğini söyledi.

Wong, bölgedeki petrol üretim tesislerinde meydana gelen hasarın küresel petrol akışının kısa sürede normale dönmesini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Faiz artırımı beklentileri güçleniyor

Cnbc-e'nin aktardığına göre, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı yaratabiliyor.

CME Group FedWatch verilerine göre piyasalar, yıl sonuna kadar Federal Reserve’in faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 56 olarak fiyatlıyor.

Diğer değerli metaller de geriledi

Değerli metaller piyasasında satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı.

Spot gümüş yüzde 1,6 düşüşle 76,84 dolara gerilerken, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.952,56 dolara indi. Paladyum ise yüzde 1,2 düşüşle 1.381,27 dolardan işlem gördü.