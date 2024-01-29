Petrolde güçlenen talep görünümü, fiyatı yükseltti

Petrol fiyatları, ABD'de geçen hafta açıklanan beklentilerin üzerindeki büyüme verisi ile Çin'den gelen teşvik haberlerinin ardından küresel talep görünümünün güçlenmesi ve Ortadoğu kaynaklı arz endişelerinin desteğiyle yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı, yüzde 1,12 yükselişle 83,55 dolar ile yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 65 sentlik yükselişle 78,01 dolardan alıcı buldu. Brent petrolünün yılın başından bu yana elde ettiği kazanımlar yüzde 8’i aşarken, New York merkezli Tortoise Capital analisti Robert Thummel CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisinde talebin bu yıl oldukça güçlü olması muhtemel” dedi.

ABD ve Çin etkisi

ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD ekonomisinin, yüzde 2 büyümesi tahmin ediliyordu. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren veriler, Çin’deki ekonomik aktivite ve büyüme görünümü petrol talebini ciddi şekilde etkiliyor. Geçtiğimiz hafta bankaların zorunlu karşılık oranlarının aşağı çekilmesi ve diğer adımlar petrolde talep görünümünün güçlenmesine katkıda bulundu. Bu önlemlere ticari emlak sektörünü destekleyen politikaların da eklenmesi halinde, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde petrol talebinin artacağı öngörülüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı. Beklentinin üzerinde gerçekleşen düşüş, ABD'de talebin yüksek olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Ayrıca, ABD'de enflasyonun hız keserken ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller, ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Arz tarafındaki parametreler

Arz tarafına bakıldığında ise en önemli parametre, bu haftaki OPEC toplantısı olarak görünüyor. OPEC grubunun perşembe günkü toplantısında petrol üretim kesintilerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyi planlamadıkları belirtiliyor. Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki kayda değer girişimler de devam ediyor. Sektör kaynakları, olumlu sonuç alınması halinde Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin hafifleyeceği görüşünde. Petrol piyasasıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde jeopolitik gelişmelerin ve stok değişimlerinin yakından izlenmesi gerekiyor, çünkü bunlar piyasadaki volatiliteyi doğrudan etkiliyor. BAE'nin en büyük bankalarından First Abu Dhabi Bank (FAB) yayınladığı 'Küresel Yatırım Görünümü 2024 raporunda, jeopolitik risklerin yıl boyunca devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmesine rağmen petrol fiyatlarının bu yıl içinde 80 dolar dolayındaki ortalamaların çok üzerine çıkmasını beklemiyor. Kısa süre önceki Davos toplantılarında konuşan çok sayıda sektör yetkilisi de Kızıldeniz saldırıları üretime çok ciddi bir zarar vermediği takdirde petrol fiyatlarının orta vadede bu bölgede seyretmeye devam edeceğine işaret etmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da kısa süre önce yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının 2024'te varil başına 80-85 dolar arasında işlem görmesini beklediğini söylemişti.

Ateşkes çabaları sonuç verirse jeopolitik riskler hafifler

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns’ün Gazze’de devam eden İsrail ile Hamas arasındaki savaşta ateşkes sağlamak amacıyla İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ile Mısırlı ve Katarlı yetkililerle bir araya geleceği, Burns’ün ateşkes görüşmelerini gerçekleştirmek için ABD Başkanı Joe Biden tarafından görevlendirildiği iddia edildi.

The Washington Post Gazetesinin konuya dair bilgisi olan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberde, Burns’ün İsrailli ve Mısırlı mevkidaşlarının yanı sıra Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmelere katılmak üzere Avrupa'ya gideceği belirtilmişti. Çatışmalara verilmesi ön görülen aranın süresi bilinmezken, bazı haberlerde İsrail'in tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 60 günlük ateşkes önerdiği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray yetkilileri gazetecilerin Burns'ün seyahati hakkındaki soruya yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby "Yeni bir rehine anlaşması yapmak için yürüttüğümüz tartışmalar ciddiyetle yürütülüyor" demişti. Sektör kaynakları, ateşkes çabalarının olumlu sonuç vermesi halinde Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin hafifleyeceği görüşünde. Diğer taraftan, Yemen'deki Husi militanları, ABD'nin hava saldırılarına rağmen Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaya devam ediyor. Dört İranlı kaynak ve bir diplomat Reuters'e yaptıkları açıklamada, Çin'in İran'dan, Husilerin saldırılarını dizginlemesini istediğini, aksi takdirde Pekin'le ilişkilerin zarar görmesi riskini göze almasını gerekeceğini söyledi.