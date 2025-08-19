Petrolde Putin-Zelenski görüşmesi etkisi: Fiyatlar geriledi

Petrol piyasalarında Salı günü düşüş gözlendi. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik diplomatik adımların gündeme gelmesi ve buna bağlı olarak yaptırımların hafifletilebileceği ihtimali, küresel arzın artabileceği yönündeki beklentileri beraberinde getirdi. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

CNBC- e'nin aktardığına göre brent ham petrolü uluslararası piyasalarda yüzde 1,25 oranında değer kaybederek varil başına 65,26 dolara kadar düştü. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 1,30’luk azalışla varil başına 61,64 dolara geriledi.

Trump’ın açıklamaları piyasada hareketlilik yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa ülkelerinden liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de temas kurduğunu açıkladı. Trump, Putin ve Zelenski arasında doğrudan bir görüşme yapılması için çaba gösterildiğini ve bu sürecin üçlü bir zirveye dönüşebileceğini ifade etti.

Trump’ın bu yöndeki açıklamaları, piyasalarda savaşın sona erebileceği beklentisini güçlendirdi. Commerzbank analistleri, söz konusu zirve ihtimalinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü etki yarattığını ve jeopolitik risklerin azalmasının enerji piyasalarında genel bir rahatlamaya yol açabileceğini belirtti.

Yaptırımlarda esneklik sinyalleri fiyatları etkiledi

DBS Bank’ın baş enerji analisti Suvro Sarkar, Trump’ın Rus petrolünü ithal eden ülkelere yönelik ikincil yaptırımlar konusunda daha esnek bir tutum izlediğini belirtti. Bu yaklaşımın, arz kesintisi risklerini azaltan bir unsur olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ihtimali, piyasada arzın sürdürülebilirliğine dair beklentileri artırdı. Uzmanlar, özellikle Asya pazarına yönelik Rus petrolü sevkiyatlarının artabileceğini ve bu durumun fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürme ihtimali taşıdığını öngörüyor.