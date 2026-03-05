Petroldeki yükselişe geçici önlem! Şimşek: Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran saldırılarıyla birlikte petrol fiyatlarındaki yükselişin etkilerini azaltmak amacıyla akaryakıtta “eşel mobil” sistemin yeniden uygulanmaya başlamasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları ifade etti:

“Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık.

Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz.”