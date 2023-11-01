Peugeot yeni E-3008'den 700 km elektrikli menzil

Şirket açıklamasına göre, Peugeot, bugün başlayan ve 5 Kasım'a kadar sürecek olan fuardaki stantta tamamen elektrikli araçlarını sergiliyor. Yeni E-208, yeni E-2008, yeni E-308, E-Rifter, E-Partner ve E-Expert gibi modellere ek olarak Peugeot Inception Concept de fuarda sergileniyor. Peugeot ayrıca yeni E-3008'in dünya tanıtımını da fuarda yapıyor.

Peugeot, 2024 yılına kadar 3 hafif ticari olmak üzere, 12 elektrikli modeliyle Avrupa'nın en geniş kapsamlı elektrikli ürün yelpazesini sunmaya hazırlanıyor.



Peugeot bu kapsamda, 308 SW Plug-in Hybrid 180, 408 Plug-in Hybrid 225, 508 SW Peugeot Sport Engineered 360 ve 5008 Hybrid 136 gibi hibrit modellerini de Zürih'te sergiliyor.

Peugeot E-3008, Stellantis'in Peugeot ürün gamını bir sonraki seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model. Bu yenilikçi platform, müşterilere en önemli kriterler açısından, sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlandı. 700 kilometreye kadar elektrikli menzil ve yaklaşık 10 dakikada 100 kilometrelik şarj sağlayabilen altyapısıyla E-3008, performansı, verimliliği ve bağlantılı hizmetleri tek bir otomobilde sağlıyor. Yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, yükseltilmiş gösterge ekranı ve merkezi dokunmatik ekranı bir araya getiren, 21 inçlik kavisli HD panoramik ekranıyla sunuluyor. Peugeot E-3008, sadece Fransa'daki Sochaux Fabrikası'nda üretilecek.

Peugeot i-Cockpit ve yeni elektrikli güç-aktarma sistemleriyle yeni Peugeot E-208, 2022 yılında Avrupa'da, kendi segmentinde en çok satılan, tamamen elektrikli modelin başarısını daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor. Özellikle çok yönlü ve yüksek performanslı yeni 115 kW/156 HP motor ve 410 kilometre menzilli (WLTP) versiyon Zürih'teki stantta sergileniyor.

B-SUV pazarında, 3 yılı aşkın bir süredir en çok satılan model olan Peugeot 2008; tasarım, teknoloji ve elektrikliye geçişi yeni bir seviyeye taşıyor. E-2008, 406 kilometreye kadar menzil (WLTP) sunan yeni 115 kW/156 HP'lik elektrikli motoruyla sergileniyor.

Yeni E-308, 54 kWsa bir batarya ile donatıldı ve 413 kilometreyi (WLTP) aşan bir menzil sunuyor. Ayrıca SW versiyonu da bulunuyor.