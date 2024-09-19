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Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde sektörel büyümeye işaret etti

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde 1,7 değerine yükselerek sektördeki büyümenin sinyalini verdi.

Haber Merkezi
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde sektörel büyümeye işaret etti
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ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, eylül ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, eylülde eksi 7'den 1,7 değerine çıktı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde eksi 0,8 değerini alması yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, eylülde 16 puan azalarak eksi 1,5'e geriledi. Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 23 puan azalışla eksi 14,3'e indi ve Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

İstihdam endeksi ise bu dönemde eksi 5,7'den 10,7 değerine çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.​​​​​​​

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