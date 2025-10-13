  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Philip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalı
Takip Et

Philip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalı

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, EKONOMİ Gazetesi yazarı Mete Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Philip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalı
Takip Et

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren: Birey olarak da kurum olarak da farklı bir şeye hazırlanıyoruz. Dünyada ve dolayısıyla ülkelerde belirsizlikler var. Afetler artmaya başladı. Her şey daha hızlı olmaya başladı. Her şeyin hızlı değiştiği dönemde insanların da dönüşmesi gerekiyor. Esnek, daha güçlü, dirençli, pozitif olmak gerekiyor. Olana üzülmeyecek, ileriye nasıl gideceğimize bakacağız. Bunları liderlerin özelliği olarak da tutmamak gerekiyor. Liderler de düne göre kararlı ve değişen dünyaya adapte olacak. Değişim zor ama bu tür liderlik özellikleri ya da çalışanların her birinin kültürü ile ilgili değişiklikler bir anda olmuyor.

Büyük şeyler ile değişim gerekiyor. Savaş ve afet gibi. Bunlar başka kasları kullanmamızı gerektiriyor. Uluslararası piyasaların açıldığını, ülkelerin birbiri ile çalıştığını, serbest ticaretin geliştiğini gördük. Bugün kuralların olduğu, her ülkenin korumacı yapıya büründüğü, uluslararası ticaretin zorlaştığı dönemi gördük. Yavaş yavaş oluyor. Hem iş insanı, hem liderler bunları tahmin ederek planlayarak daha fazla girişimci olmak zorunda. Eskiden 3 fikir ile 5 seneyi kurtarabilecekken şimdi bunu 5 tane yedeği ve yedeğinin de yedeği ile gerçekleştirebiliyoruz. Eskiden bu kadar hız, verim ve minimum kaynak ile geri dönüşüm için milyonlarca dolar harcamak gerekiyordu.

Eskiden 3 fikre yetecek kaynak varken bugün koşullar zorlaşsa da belirsizlikler artsa da alternatifl erimiz arttı. Rekabetçi bir ortam yaratırsanız en verimli sonuca ulaşırsınız. Markalarımız, paramız, kaynağımız var ama en büyük kaynak insan. Tüm değerleri yaratanlar da insan. Kimin aklı fikri varsa onların o kaynakları yönetmesine imkan vermek gerekiyor. Değişen dünya içinde kendini, kurumunu esnek tutma, her duruma fırsat ve risklere karşı koruyabilme ve bunu da naturel yapabilme işin doğasının bu olduğunu kabul etmek lazım. Bunu kabul ederek dönüşüme açık olmak gerekiyor.

Yarın için bugün anlam yaratan lider kazanacakYarın için bugün anlam yaratan lider kazanacakEkonomi
Timothy Ash: Ben olsam şahin kanatta kalırımTimothy Ash: Ben olsam şahin kanatta kalırımEkonomi
Yeni kalkınma paradigması: Değerin yeniden tanımıYeni kalkınma paradigması: Değerin yeniden tanımıEkonomi
Tosyalı: Yeşil çelikte karbonu 650 kilograma düşürdükTosyalı: Yeşil çelikte karbonu 650 kilograma düşürdükEkonomi
Akfen/Akın: Terminal Kadıköy’e yatırım için önce insanı buldumAkfen/Akın: Terminal Kadıköy’e yatırım için önce insanı buldumEkonomi
Dr. Burcu Ünüvar: Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyizDr. Burcu Ünüvar: Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyizEkonomi
SOCAR/Elchin Ibadov: Liderler, organizasyonun psikoloğu olmak zorundaSOCAR/Elchin Ibadov: Liderler, organizasyonun psikoloğu olmak zorundaEkonomi
Cengiz Enerji/Eskiçırak: Türkiye'de son 10 yılı aşkın süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımları yapıyoruzCengiz Enerji/Eskiçırak: Türkiye'de son 10 yılı aşkın süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımları yapıyoruzEkonomi
Ali Kibar: Babam Asım Kibar sözün senet olduğu yıllarda, sözle aldı sözle sattıAli Kibar: Babam Asım Kibar sözün senet olduğu yıllarda, sözle aldı sözle sattıEkonomi
PWC: Şirketler artık kâr-zarar değil var olup olmama eksenindePWC: Şirketler artık kâr-zarar değil var olup olmama eksenindeEkonomi
Hakan Güldağ: Siyaset direksiyona geçti, ekonominin işi zorlaştıHakan Güldağ: Siyaset direksiyona geçti, ekonominin işi zorlaştıEkonomi
Erda Gerçek: Piyasalar belirsizliği fiyatlamıyorErda Gerçek: Piyasalar belirsizliği fiyatlamıyorEkonomi
Sabancı/Yeşim Özlale Önen: Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektirSabancı/Yeşim Özlale Önen: Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektirEkonomi
SAP Türkiye/Uğur Candan: Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçtiSAP Türkiye/Uğur Candan: Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçtiEkonomi
Yeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındıYeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındıEkonomi
TTYD/Oya Narin: Turizmde yatırım ortamını ve hukuksal altyapıyı toparlamalıyızTTYD/Oya Narin: Turizmde yatırım ortamını ve hukuksal altyapıyı toparlamalıyızEkonomi
Philip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalıPhilip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalıEkonomi

 

Ekonomi
İşverene 4 puanlık sigorta prim desteği 2 puana düşürülecek
İşverene 4 puanlık sigorta prim desteği 2 puana düşürülecek
Adnan Polat: İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz
İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz
Yeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındı
Yeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındı
Sabancı/Yeşim Özlale Önen: Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektir
Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektir
SAP Türkiye/Uğur Candan: Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçti
Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçti
TTYD/Oya Narin: Turizmde yatırım ortamını ve hukuksal altyapıyı toparlamalıyız
Turizmde yatırım ortamını ve hukuksal altyapıyı toparlamalıyız