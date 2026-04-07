Philips ‘kadın gücüyle’ büyümeye odaklandı

MERVE YİĞİTCAN

Global sağlık teknolojilerinin önde gelen şirketlerinden Philips, Türkiye pazarındaki stratejik yol haritasını kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve teknolojik inovasyon odaklı büyüme üzerine kurguluyor. EKONOMİ’ye konuşan Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Sibel Yıldız, markanın yeni dönem vizyonunu değerlendirirken, kadınların hem iş dünyasında hem de sosyal yaşamda güçlenmesinin kurumsal bir öncelik olduğunu vurguladı.

Yıldız, Philips’in sadece bir teknoloji tedarikçisi değil, toplumsal dönüşüme yön veren bir yapı olduğunu belirterek, “Philips olarak, ‘daha fazla insan için daha iyi sağlık hizmeti’ vizyonuyla hareket ediyoruz. Sağlık alanındaki birikimimizi tüketicilerimizin beklentileri ve günümüzün trendleriyle birleştirerek, kişisel sağlık ihtiyaçlarına yönelik teknolojiler geliştiriyoruz. İnsanları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve sağlıklarını kendi kontrollerine almalarına destek olmak vizyonumuzun merkezinde yer alıyor” diye konuştu.

“Kadın yönetici oranımız yüzde 67”

Philips Türkiye, iş dünyasındaki cam tavanları yıkan yönetim yapısıyla da dikkat çekiyor. Şirketin insan kaynakları politikalarının temelinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın yattığını söyleyen Yıldız, yönetim kademelerindeki kadın temsiline dair şu ifadeleri kullandı: “Bugün Philips Türkiye’nin yönetim kurulunda kadın yönetici oranımız yüzde 67, icra kurulumuzda ise yüzde 75 seviyesine ulaşmış durumda. Şirket genelindeki kadın çalışan oranımız ise yüzde 42. Ancak biz bunu sadece bir sayısal başarı olarak görmüyoruz. Cinsiyet eşitliğini işe alımdan ücretlendirmeye kadar her aşamada belirlediğimiz KPI’lar (Temel performans göstergesi) üzerinden takip ettiğimiz bir yönetim anlayışıyla yönetiyoruz. Bu yapı, Philips’in sadece bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda ‘kadın dostu’ bir kurum olduğunun en somut kanıtıdır.”

‘Süt Saatim’ ile 40 binden fazla kadına ulaştı

Kadınların iş gücüne katılımını ve kariyer sürekliliğini desteklemek amacıyla 2015 yılında başlatılan “Philips Avent Süt Saatim” projesine de değinen Yıldız, bu şekilde Türkiye genelinde 40 binden fazla kadına ulaştıklarını açıkladı. Projenin toplumsal etkilerine işaret eden Yıldız, “Çalışan annelerin emzirme süreçlerini iş hayatıyla uyumlu hale getirmesi, kadın istihdamının korunması için hayati bir önem taşıyor. Bugüne kadar 500’den fazla iş yerinde süt sağma odaları kurulmasına destek verdik; hijyen ve konfor standartlarını sağlamak üzere teknik ekipman desteği sağladık. Şimdi bu etkiyi daha da büyütmek için TÜRKONFED ile stratejik bir iş birliği başlattık. Amacımız, konfederasyona üye işletmelerde çalışan annelerin ihtiyaçlarını karşılayarak kadınların ekonomideki yerini sağlamlaştırmak” şeklinde konuştu.

Toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Eşit Ebeveynlik” araştırmasının sonuçlarını da değerlendiren Yıldız, annelerin üzerindeki ‘görünmeyen yükün’ altını çizdi. Türkiye’nin de dahil olduğu 8 ülkede yürütülen araştırmaya atıfta bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Araştırmamız gösteriyor ki Türkiye’deki annelerin yüzde 86’sı mükemmel olma baskısı hissediyor, yüzde 69’u ise bebek bakımında eşlerinden daha fazla destek bekliyor. Biz ‘Ebeveynlik ekip işidir’ diyoruz. Bu sadece bir slogan değil; annelerin refahı ve aile içi denge için zorunlu bir dönüşümdür. Babaların sürece aktif katılımı ve kurumların aile dostu uygulamaları benimsemesi, sürdürülebilir başarı için kritik bir gerekliliktir.”

Sağlık alışkanlıklarına teknolojik dokunuş

Philips’in teknoloji vizyonunun sadece bugünü değil, geleceğin sağlık alışkanlıklarını da şekillendirdiğini vurgulayan Yıldız, kişisel sağlık rutinlerindeki dönüşüme dikkat çekti. Yıldız, tüketicilerin artık daha bilinçli ve teknoloji odaklı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’de tüketiciler artık sağlık ve bakım konusunu yalnızca ihtiyaç anlarında hatırlanan bir alan olarak değil, günlük yaşamın düzenli bir parçası olarak görmeye başladı. Bu yaklaşım, kişisel bakım alışkanlıklarının daha bilinçli ve planlı hale gelmesine katkı sağlıyor. Biz de Philips olarak, insanların sağlıklarını kendi kontrollerine almalarına destek olmayı vizyonumuzun merkezine koyuyoruz. Tüketicilerimiz artık sadece temel ihtiyaçları karşılayan ürünlerin ötesine geçerek; elektrikli diş fırçaları ve IPL epilasyon cihazları gibi daha etkili ve uzun vadeli sonuç sunan teknoloji destekli çözümlere yöneliyor. Gelecekte de bu esnek ve dijitalleşen bakım rutinlerine uyum sağlayan, günlük hayatın temposuna adapte olabilen teknolojiler büyümemizin anahtarı olacak.”

Kadın sporuna desteğe devam

Philips Lumea markasıyla spora ve kadın potansiyeline verdikleri desteği, milli kürekçi Elis Özbay sponsorluğu ile taçlandırdıklarını belirten Yıldız, ‘Kendi Işığını Yansıt’ yaklaşımlarıyla kadınların potansiyellerini keşfetmelerini desteklediklerini dile getirdi. Yıldız, “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden ilk kadın kürekçi Elis Özbay’ın mücadelesi, aslında hayatın her alanında ‘akıntıya karşı kürek çeken’ kadınların hikayesidir. Biz, kadınların karşılaştıkları zorlukları aşarak kendi yollarını cesaretle çizmelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.