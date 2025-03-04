Pidede kalite düştü, fiyat yükseldi! 20 TL’den satan fırın yok

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyat tartışmasıyla yine gündeme oturdu. Fırıncılar Odası tarafından açıklanan 20 liralık ramazan pidesini fırınlarda bulmak zorlaştı. Çoğu fırın gramajı artırarak daha yüksek fiyattan pide satıyor. Fırıncı esnafı “Düşük gramaj maliyeti kurtarmıyor” diyor.

Vatandaşlar ise hem fiyatların yüksekliğinden hem de pidelerin eski lezzetinden uzak olmasından şikâyet ediyor.

Pide fiyatı 20 TL olarak belirlenmişti

Ramazan ayı öncesi Fırıncılar Odası tarafından 250 gram pidenin 20 TL’den satılacağı duyurulmasına rağmen, İstanbul’da bu gramajda ve fiyatta pide bulmak neredeyse imkânsız. Başta büyükşehirler olmak üzere ülke çapındaki tüm fırınlarda fiyatlar 30 liradan başlayıp 45-50 liraya kadar çıkıyor.

Gramaj arttı, fiyat yükseldi

Fırıncılar 250 gramlık pideyi üretmek istemiyor ve gramajı artırarak fiyatı yükseltiyor. Yumurtalı pidelerin fiyatları ise çok daha yüksek. Ayrıca susam ve çörek otu için de ekstra ücret talep eden fırınlar var. Vatandaşlardan şikâyet yağıyor. Resmî olarak açıklanan 20 liralık pidenin hiçbir fırında bulunmadığını, fırınların tüketicileri yüksek fiyatlı pideleri almaya yönelttiğini ifade ediyor.

Düşük gramajlı pide daha maliyetli

Fırıncılar ise durumu doğrulayarak, düşük gramajlı pide üretmenin maliyetli olduğunu ifade ediyor. Türkiye Gazetesi’ne konuşan fırıncı esnafları “Küçük gramajlı pide üretmek, fırınların daha fazla enerji harcamasına sebep oluyor. Daha büyük pideler, daha az enerji tüketimi sağlıyor. Ayrıca küçük pideler, üretim sürecini uzatarak işçilik maliyetlerini artırıyor. 250 gramlık pide yapıldığında, bir usta günlük 500 yerine 350 adet pide üretebiliyor. Öte yandan fırıncılar, 250 gram pideyi 20 TL’ye satmak yerine, 350 gramı 30 TL veya 400 gramı 40 TL’ye satarak daha fazla kâr elde ediyor” diyor.

Aynı mahallede farklı fiyatlar dikkat çekiyor

Vatandaşlar ise fiyatlardan ve pidelerin kalitesizleştiğinden dert yanıyor. Fiyat ise aynı mahallede bile farklı fırınlarda değişkenlik gösteriyor. Un, maya ve tuz kalitesinin düştüğüne dair şikâyetler artıyor.

Pideye yumurta farkı maliyeti aşıyor

Normal pideye göre, yumurtalı pidenin fiyat farkı da tepki çekiyor. Fırıncıların yarım yumurtayı suyla karıştırarak bir pideye sürdükleri ve bunun maliyetinin 1.5-2 TL olduğu belirtiliyor. Ancak tüketicilerden 8-10 TL arasında ekstra ücret alınıyor.

Susam için bile ek ücret alıyorlar

Eskiden susam farkı alınmazken, bazı fırınlar artık susamlı pideler için ek ücret talep ettiği görülüyor. Vatandaşlar ise fırınların en azından üretimlerinin bir kısmını açıklanan fiyat olan 20 TL’ye çıkarmasını ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Fırıncılar eleman sorunu yaşıyor

Fırıncıların problemi ise iş gücü sıkıntısı. Erken saatlerde başlayan fırın mesaisi, genç işçileri sektörden uzaklaştırıyor. Ustalar daha rahat çalışma saatlerine sahip restoranları tercih ediyor. Ayrıca el mahareti yüksek usta sayısı da giderek azalıyor. Bu durum, usta maaşlarını da yükseltiyor.

Maaşları 70 bin liraya kadar çıktı

Fırınlarda en düşük usta maaşı 40 bin TL’den başlarken, deneyimli ustaların maaşı 70 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Konuyla ilgili konuşan fırıncı esnafı “Kalifiye eleman bulmak artık çok zorlaştı. İstediği maaşı versek de çalışmak istemiyorlar” diyor.

Askıda pide bu yıl azaldı

Öte yandan ramazan ayında gelenek hâline gelen ‘askıda pide’ uygulamasına ilginin azaldığı belirtiliyor. Artan pide fiyatları nedeniyle vatandaşlar eskisi kadar bağış yapmıyor. Fırıncılar, “Eskiden askıda pideye büyük ilgi olurdu, şimdi insanlar askıda ekmek bağışını daha çok tercih ediyor” diyor.