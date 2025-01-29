Pilotlar hususi pasaport talep ediyor!

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), hususi pasaport talebi ve mesleki yasa ihtiyaçlarını iletmek için temaslarına devam ediyor. Bu amaçla Trabzon Milletvekili, Bayındırlık ve İmar Komisyon Başkanı ve bir önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Hususi Pasaport talebi ve mesleki yasa için çalışmalar sürdüyor

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), pilotların uzun süredir gündemde olan hususi pasaport talebi ve mesleki yasa ihtiyaçlarını iletmek için temaslarına devam ediyor. TALPA Yönetimi, Trabzon Milletvekili, Bayındırlık ve İmar Komisyon Başkanı ve bir önceki dönem Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşme sırasında TALPA’nın girişimleri ile 2020 yılında hazırlanarak 5 yıldır mecliste komisyonda bekleyen pilotların hususi pasaport ihtiyacına yönelik kanun teklifi gündeme getirildi.

TALPA Yönetimi, uluslararası mesleki seyahatler ve iş ziyaretleri açısından hususi pasaportun pilotlar için büyük bir gereklilik olduğunu vurguladı. Ayrıca, mesleki yasal düzenlemeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve pilotların ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm önerileri değerlendirildi.

Mesleki talepler masaya yatırıldı

TALPA, hususi pasaportun, pilotların görevlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için önem arz ettiğini dile getirdi. Bu talebin yalnızca pilotlar için değil, Türkiye’nin uluslararası havacılık sektöründeki itibarını ve verimliliğini artıracak bir adım olacağı ifade edildi. Görüşmede ayrıca, havacılık sektörünün mevcut zorlukları ve pilotların karşılaştığı diğer mesleki sorunlar ele alındı.

TALPA yönetimi, yaptığı açıklamada havacılık sektörünün gelişimi için mesleki düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, bu tür temaslarla pilotların haklarını savunmaya ve meslektaşlarının karşılaştığı zorlukları çözmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.