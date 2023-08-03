Pınar Süt, Rusya pazarında sektör lideri

Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, gelecek dönemlerde Rusya pazarında uzun ömürlü süt kategorisinde de ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözlem Kurumu Rosselkhoznadzor’un, 2014 yılında aralarında Pınar Süt'ün de bulunduğu üç Türk firmaya Rusya'ya süt ürünleri ihracatı yapma izni vermesinin ardından Pınar Süt, 2015 yılında Pınar Labne ve Pınar Beyaz ürünleriyle Rusya’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi. Pınar Süt yılın ilk 6 ayı itibariyle, Rusya pazarına yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100’ünü gerçekleştirerek sektörünün lideri oldu.

‘Tüketici ihtiyaçları coğrafyaya göre farklılık gösterebiliyor’

Tüketici ihtiyaçlarının coğrafyalara göre farklılık gösterebileceğini sürekli göz önünde bulundurduklarını ve ihracattaki başarılarının temelinde bu farkındalığın yattığını belirten Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “2015 yılında Rusya pazarına ihracat yapma hakkını kazandıktan sonra yaptığımız ilk ihracat operasyonlarının ardından, Ar-Ge ekibimiz tarafından bu pazarın ihtiyaçlarına yönelik olarak bir dizi çalışma yaptık. Bunun sonucunda ise, markamıza değer katan Aromalı Pınar Labne’lerimizi ürettik ve Rusya pazarına sunduk. Şu an Rusya pazarında en çok tercih edilen ürünlerimiz haline geldiler. Gelecek dönemde ise uzun ömürlü süt kategorisinde ihracat yapmayı hedefliyoruz. Dünyanın 35 ülkesinde olduğu gibi, Rusya pazarına da yaptığımız ihracatı ürün bazında çeşitlendirmek ve oradaki sofraları da daha fazla lezzet, sağlık ve kaliteyle buluşturmak istiyoruz.” dedi.