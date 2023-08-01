Pınar Süt, Suudi Arabistan'a ihracata başlıyor; hisse tavan

Pınar Süt, Suudi Arabistan'a süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA)'ni temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyetin, süt ürünleri sektöründe 5 firmaya verdiği ihracat vizesine istinaden, şirketimiz Suudi Arabistan ile süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya başlayacaktır" denildi.

Şirket hisseleri tavan oldu

Pınar Süt hisseleri, açıklamanın ardından hızlı yükselerek tavan fiyata yükseldi. Şirketin hisseleri, saat 15.15'te yüzde 9.97 primle tavan fiyat olan 77.75 liradan işlem görüyor.