Pirinçte rekolte kaybı fiyatlara yansıyacak

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hasadı devam eden coğrafi işaretli çeltikte sulama problemleri sebebiyle rekolte yüzde 40 oranında düştü.

Pirinçte ekili alanlar daralıyor

İlçede yetiştirilen coğrafi işaretli "Sarıkılçık" türü pirincin ekildiği alan ise 5 bin dekardan bin 500 dekara kadar geriledi. Türkiye'de 'pirinç' denilince ilk akla gelen ilçeler arasında yer alan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltiğin hasadına devam ediliyor.

İlçenin ekonomi lokomotifi olan coğrafi işaret tescil belgeli "Sarıkılçık"ın da hasadı sürüyor. Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu ilçede coğrafi işaret tescilli sarıkılçık pirincinin yanı sıra, "Osmancık", "Efe" ve "Yatkın" türlerindeki çeltikler de yetiştiriliyor.

Çiftçiler tarafından biçerdöverlerle hasat edilen çeltik, güneş altında kurutuluyor. Daha sonra fabrikalara satılan çeltikler işlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kuralık ve sulama sorunu rekolteyi düşürdü

Ancak 5 yıl önce ilçede 5 bin dekar alanda ekimi yapılan sarıkılçık pirincinin kuraklık ve sulama sıkıntıları sebebiyle ekim alanı bin 500 dekara kadar düştü. İlçede çiftçilik yapan vatandaşlar, sulama sorunları sebebiyle verimin yüzde 40 oranında düştüğünü dile getirdi.

"Susuzluk sebebiyle sarıkılçıkın rekoltesi çok fazla düştü" Tosya'ya bağlı Ortalıca köyünde çeltik yetiştiriciliği yapan Muhtar Salih Uysal, "Çapasıydı, keşanıydı, gübresiydi, ilacıydı derken hasat zamanına kadar geldik. Şu anda çeltik hasadımızı yapıyoruz. Normalde çeltik için bu suyun sürekli akması gerekiyor. Yani çeltik tarlasının dibi susuz olmaz. Çeltik suyla yetiştiği için sürekli sulama istiyor. Bu da çeltik verimlerinde illa ki ister istemez düşüşe etken bir neden" diye konuştu.

Pirinç fiyatları etkilendi

Çeltik ekimi yapan bütün köylerin bu sene susuzluktan tarlasını kuruttuğunu belirten Uysal, "Hiç biçerdöver girmeyen tarlaları var. Bu da fiyatlarına illaki yansıdı. Bugün bir sarıkılçığın fiyatı en düşük 200 TL’den satılıyor" dedi.