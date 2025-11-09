Piyangonun yılbaşı büyük ikramiyesi enflasyon karşısında nasıl eridi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Milli Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesi her yıl merakla bekleniyor. İkramiye üzerine hayaller ve planlar kuruluyor. Ancak son yıllarda gerçekler, hayallerin önüne geçerek enflasyon karşısında ikramiyenin alım gücünü eritmeye devam ediyor.

2014 yılına girerken büyük ikramiye 50 milyon lira olarak açıklanmıştı.

2015 yılına girerken büyük ikramiye yüzde 10’luk bir artışla 55 milyon TL olmuştu. 2016 ve 2017 yıllarında ikramiye değişmeyerek 60 milyon TL oldu. 2018 yılında 61 milyon TL olan ikramiye, 2019’da da 70 milyon TL oldu. 2020 yılına girerken 80 milyon TL olan büyük ikramiye, 2021 yılında 9 haneye erişerek 100 milyon olarak heyecan yarattı.

2022 yılında hızlanan enflasyondan etkilenen büyük ikramiye yüzde 20 artışla 120 milyon TL, 2023 yılında artış hızlanarak yüzde 67 oldu ve 200 milyona erişti. 2014’ten 2021’e yüzde 100 artan büyük ikramiye, 2021’den 2023’e sadece iki yılda yüzde 100 artış gösterdi.

2024’e girerken büyük ikramiye yine yüzde 100 artışla 400 milyon olurken, Milli Piyango’nun 2025 yılına girerken de büyük ikramiyesi 600 milyon lira olarak açıklandı. 2026 için de yıllık yüzde 33 artışla ikramiye 800 milyon TL oldu.

2014’ten 2026’ya yüzde 1.500 oranındaki artış, ikramiyenin alım gücünde aynı etkiyi yaratmadı.

Büyük yılbaşı ikramiyesi kaç asgari ücret ediyor?

2014 yılında 50 milyon TL olan büyük ikramiye, 846 TL olarak ödenen 59 bin 102 asgari ücret ediyordu. 2015’te 57 bin 951’e gerileyen ikramiye 2016’da 46 bin 119 asgari ücrete geriledi.

2024 yılına girerken 400 milyon TL olan büyük ikramiye 17 bin 2 TL olarak ödenen 23 bin 526 asgari ücrete geriledi. 2025’te ise 27 bin 144 asgari ücret karşılığına denk gelen yılbaşı ikramiyesi, 2026 yılı asgari ücreti henüz belli olmazken, ikramiyeyle aynı oranda yüzde 33 zam gelmesi halinde 27 bin 212 asgari ücrete denk gelecek. 2014’e göre asgari ücret karşılığı yaklaşık yarı yarıya gerilemiş olacak.

Yılbaşı ikramiyesi kaç dolar ediyor?

2014 yılında, yılın ilk işlem gününde, TCMB gösterge kurları üzerinden dolar/TL satış verisiyle hesaplanan dolar bazlı yılbaşı ikramiyesi 22 milyon 981 bin 110 dolar ediyordu. Günümüzde dolar enflasyonu üzerinden 31 milyon doların üzerinde bir miktara denk gelen ikramiye 2025’e girerken 600 milyon TL ile 17 milyon 341 bin 40 dolara geriledi.

2026 için açıklanan ikramiye ise 42,20 kur üzerinden 19 milyon dolara yaklaşıyor.

TL bazında yüzde 1.100 oranında artış gösteren büyük ikramiye, dolar bazında yüzde 18 değer kaybetti. Geçen yıl değer kaybı yüzde 25 olmuştu.

Büyük ikramiye ile kaç ev alınabiliyor?

TCMB’nin Konut Birim Fiyatları ilk çeyrek sonundaki verilerine göre, ortalama 100 metrekarelik bir evin fiyatı üzerinden hesapla, 2014 yılına girerken 50 milyon TL olan büyük ikramiye ile 318 ev alınabiliyordu.

2015 yılında 286 eve gerileyen ikramiye, 2016 yılında da 261 eve geriledi. Sırasıyla 2017 yılında 227 ev, 2018’de 215 ev, 2019’da 242 ev, 2020’de 250 ev alınabilirken, 2021’de 241, 2022’de 141 ev alınabiliyordu. 2023 yılına gelindiğinde büyük ikramiye ile alınabilen ev sayısı 96’ya geriledi. 2024 yılında yeniden 3 haneye çıkan ev sayısı 131 oldu. 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 2025 büyük ikramiyesi olan 600 milyon TL ile 177 ev alınabiliyordu.

2026 yılına girerken, 2025 yılı 3. Çeyrek verilerine göre metrekaresi 42.556,6 TL olan 100 metrekarelik 188 ev alınabiliyor.

Ev bazında da ikramiyenin alım gücü yüzde 44 gerilemiş görülüyor.

Büyük ikramiye ile kaç gram altın alınabiliyor?

TCMB verilerine göre, 2014 yılında 50 milyon TL olan büyük yılbaşı ikramiyesi ile 89,62 TL olan 557 bin 911 adet gram altın alınabiliyordu. Bu altınlar günümüze kadar korunmuş olsaydı; güncel değeri 1 trilyon 724 milyar 346 bin 686 TL ediyor.

2015 yılında altın sayısı artarak 586 bin 416’ya çıkıyor. 2022 yılına dek büyük ikramiye ile alınabilen gram altın sayısı azalış trendine giriyor.

2022’de büyük ikramiye karşılığı gram altın adedi 150 bin 869’a geriliyor. 2025 yılı için belirlenen 600 milyon TL’lik büyük ikramiye ile güncel fiyatla 194 bin 130 adet gram altın alınabiliyor.

Ancak 2025’te altında yaşanan güçlü yükselişle tarihinin en düşük altın karşılığına gerileyen büyük ikramiye ile 147 bin 219 gram altın alınabiliyor. Altın sayısında 2014’ten 2026’ya erime yüzde 74 oluyor.