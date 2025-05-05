Piyasa, Bakan Şimşek’in vereceği mesajlara odaklandı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerinin bir miktar altında gelirken, nisan ayında TÜFE yüzde 3,00 oranında arttı ve yıllık bazda enflasyon yüzde 37,86 oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut grubunda oldu. Konut grubunu yüzde 9,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,84 ile ulaştırma takip etti.

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarındaki artışın ve Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından dolar kurunda yaşanan yükselişin enflasyon verilerine yansımasının sürmesini bekliyor. Ayrıca, yıllık enflasyondaki düşüş hızının yavaşladığına dikkat çekilirken; bundan sonraki verilerde artış yönlü bir hareketin izlenebileceği belirtiliyor ve piyasada asıl konunun reel faiz olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan mart ayında enflasyon piyasa beklentilerinin altında gelerek, yüzde 2,46 oranında artış göstermiş ve yıllık olarak da yüzde 38,10 seviyesine gerilemişti.

Bakan Şimşek'ten piyasaya önemli mesajlar gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bugün saat 12.00'de bir televizyon kanalına konuk olması bekleniyor. Hafta sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) liralaşmaya teşvik adımlarının ve bugün açıklanan enflasyon verilerinin hemen ardından yapılacak bu röportajda, piyasalara önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

Bakan Şimşek'in bu röportajda, enflasyonla mücadelede izlenecek yolu anlatarak piyasaya güven vermeyi sürdürmesi, Merkez Bankası’nın hafta sonu açıkladığı makro ihtiyati tedbirlere yönelik değerlendirme ve açıklama yapması, öte yandan reel sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Ayrıca Şimşek, 19 Mart'tan bu yana vatandaşın dolara olan yönelimini azaltacak açıklamalarda da bulunabilir. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımına, Merkez Bankası'nın son 6 haftada net döviz satışının 55 milyar dolara ulaştığını belirtmişti.