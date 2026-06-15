Piyasa, faiz indirimi için hangi ayı işaret etti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında haftalık repo faizini yüzde 37,00 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, fiili fonlamanın üst banttan sağlandığı asimetrik koridor uygulamasını sürdürdü.

Matriks Haber’in 16 banka ve aracı kurum raporundan derlediği habere göre, karar genel olarak piyasa beklentileriyle uyumlu karşılandı. Kurumların büyük bölümü TCMB’nin mevcut sıkı duruşunu koruduğu, ancak faiz artışı için eşiğin yükseldiği görüşünde birleşti. Faiz indirimlerinin ise temmuzdan ziyade eylül ve sonrasına ötelenebileceği öne çıktı.

Yayımlanan banka ve aracı kurum raporları, para politikasında sıkı duruşun korunduğu ancak faiz artışı ihtimalinin zayıfladığı yönünde ortak bir tablo ortaya koydu. Kurumların önemli bölümü Temmuz ayında faizlerde değişiklik beklemezken, faiz indirimlerine yönelik beklentiler eylül ve sonrasına yoğunlaştı. Yıl sonu politika faizi tahminleri yüzde 32 ile yüzde 37 arasında değişirken, medyan beklenti yüzde 35 seviyesinde oluştu. Kurumlar, iç talepteki zayıflama ve enflasyon ana eğilimindeki iyileşmeyi olumlu değerlendirirken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın para politikası görünümü açısından temel risk unsurları olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Temmuz için faiz değişikliği beklentisi zayıf kaldı

Kurumların çoğu 23 Temmuz toplantısında politika faizinde indirim ya da artırım beklemiyor. Pusula Yatırım, Temmuz toplantısına yönelik faiz değişikliği beklemediğini açık şekilde ifade etti. KuveytTürk Yatırım ise Temmuz’da faiz indiriminden ziyade, 1 hafta vadeli repo ihalelerine dönüşün likidite normalleşmesi açısından ilk adım olabileceğini belirtti.

İş Yatırım ve Tacirler Yatırım da fonlama kompozisyonunda kademeli normalleşme ihtimaline dikkat çekti. Gedik Yatırım ise TCMB’nin bir süre daha yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden fonlama yapmasını beklediğini bildirdi.

İndirim takvimi eylül ve sonrasına kaydı

İncelenen raporların önemli bölümünde faiz indirim döngüsünün eylül ve sonrasında yeniden başlayabileceği görüşü öne çıktı. Pusula Yatırım faiz indirimlerine yönelik en erken odağın eylül ve sonrası olduğunu belirtti. KuveytTürk Yatırım, indirim döngüsünün 10 Eylül toplantısında başlayabileceğini öngördü. Alnus Yatırım da yukarı yönlü yeni riskler oluşmazsa TCMB’nin eylül ayında faiz indirim patikasına dönebileceğini tahmin etti.

İş Yatırım, eylül, ekim ve aralık toplantılarında 100’er baz puanlık üç faiz indirimi beklerken, Şeker Yatırım yıl sonuna kadar toplam 500 baz puanlık indirim öngördü. Buna karşılık BBVA Research, JPMorgan ve Goldman Sachs politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37’de korunmasını bekledi.

Yıl sonu faiz tahminlerinde medyan yüzde 35 oldu

Yıl sonu politika faizi tahmini paylaşan 10 kurumun beklentileri yüzde 32 ile yüzde 37 arasında değişti. Medyan beklenti yüzde 35 seviyesinde hesaplandı. En düşük yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 32 ile Şeker Yatırım’dan gelirken, en yüksek beklenti yüzde 37 ile BBVA Research, JPMorgan ve Goldman Sachs tarafından paylaşıldı.

Pusula Yatırım yıl sonu politika faizini yüzde 33, KuveytTürk Yatırım ve İş Yatırım yüzde 34, Alnus Yatırım ve Tacirler Yatırım ise yüzde 35 seviyesinde öngördü. Gedik Yatırım yıl sonu politika faizinin yüzde 35-36 aralığında oluşabileceğini belirtti.