Piyasa gözetimi ve denetiminde 82 milyon 688 bin 994 TL ceza kesildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için piyasa gözetimi ve denetimini (PGD) etkin bir şekilde sürdürüyor. Bakanlığa bağlı 81 il müdürlüğündeki denetçiler tarafından yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen 26 bin 763 denetimde, uygunsuz ürünler nedeniyle imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcılara 82 milyon 688 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. Bu süreçte 15 bin 35 ürün denetimi, 6 bin 420 de hizmet yeri denetimi gerçekleştirildi. Bu dönemde en çok denetim yapılan ürün grubu elektrikli ekipmanlar ve asansörler oldu. 396 ürün güvensizlik şüphesi ile teste gönderilirken, 369 ürüne tespit edilen aykırılığın giderilmesi için süre verildi.

Tüketici güvenliğini tehdit eden ürünler toplatıldı

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 9 ayında 101 farklı marka-model hakkında güvensizlik kararı verilerek, bu ürünler piyasadan toplatıldı. Toplatılan ürünler arasında kablo, LED panel, şarj cihazı, priz, elektrikli battaniye, vantilatör, kazan, motosiklet kaskı, karavan, ekskavatör, kaplanmış lastik, O1 kategorisi araçlar, et kıyma makinesi, set üstü ocak, kaya kırıcı kartuş, LED sürücü gibi ürünler yer aldı. Bakanlık denetimlerinde hem

tüketicileri hem de yerli üreticinin rekabet edebilirliğini tehdit eden ithal ürün denetimlerine de yer verildi. Yıl içinde yapılan ürün denetimlerinin yüzde 56’sı ithal, yüzde 44’ü yerli olarak gerçekleşti.

İki aşamalı eylem planı

Denetimlerde ithal ürünlere ağırlık verilmesi ile Türkiye’ye gelen güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması ve yerli üreticilerin oluşan haksız rekabetle korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinde yer alan büyük veri, risk analizine tabi tutularak teknik düzenlemesine uygun olmadığı şüphesi taşıyan ürünler iç piyasada denetleniyor. Benzer şekilde iç piyasa denetimlerinde tespit edilen ve ürün güvenliği mevzuatına uygun olmayan ithal ürünler Ticaret Bakanlığı’na bildiriliyor. Böylece iki aşamalı eylem planı ile Türkiye’ye giren güvensiz ithal ürünler engelleniyor.

Etkinliğinin artırılmasına yönelik strateji

Gözetim faaliyetleri kapsamında firma ziyaretleri yapılarak, 4 bin 448 ürün ve 860 hizmet yeri için bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Bu faaliyetler çerçevesinde yerli üreticilere ve ithalatçılara mevzuatın getirdiği yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmelerde piyasaya arz edilen ürünlerin tüketici güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi konusuna dikkat çekildi.

Dijitalleşme ile mükerrerliklerin önüne geçildi

Denetimlerin dijitalleşmesine yönelik çalışmalarda Bakanlık, mobil uygulama projesini hayata geçirdi. Proje ile denetimin her aşamasının anlık olarak etkin bir şekilde izlenebilirliği ve raporlanması sağlandı. Tüm denetim verilerinin anlık izlenmesi ve raporlanması ile mükerrer denetimlerin ve numune alımının önüne geçildi. Böylece denetim faaliyetlerinin hızı ve etkinliği artırıldı. Geliştirilen PGD veri tabanı üzerinde test ve muayene, idari para cezası, idari yaptırım ve gönüllü geri çağırma faaliyetlerini de içeren tüm denetim süreçleri etkin olarak izleniyor.