Piyasanın tahmini belli oldu: Enflasyon ve dolar beklentisi arttı, eylülde faiz indirimi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin temmuz ayı sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 iken, bu anket döneminde yüzde 29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki döneme göre yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e çıkarken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlandı ve 13-16 temmuz tarihleri arasında uygulandı.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,76 olasılıkla yüzde 19,00-21,99 aralığında, yüzde 55,85 olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında, yüzde 20,36 olasılıkla ise yüzde 25,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Nokta tahminler esas alındığında ise katılımcıların yüzde 10,17'sinin beklentisi yüzde 19,00-21,99 aralığında, yüzde 62,71'inin beklentisi yüzde 22,00-24,99 aralığında, yüzde 20,34'ünün beklentisi ise yüzde 25,00-27,99 aralığında yer aldı.

24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde ise TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,79 olasılıkla yüzde 12,00-15,99 aralığında, yüzde 51,74 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında artış göstereceği tahmin edildi. Nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 17,65'inin beklentisi yüzde 12,00-15,99 aralığında, yüzde 49,02'sinin beklentisi yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 21,57'sinin beklentisi ise yüzde 20,00-23,99 aralığında bulunuyor.

Politika faizi beklentisi yüzde 37

Faiz beklentilerine ilişkin verilere göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu dönemde de yüzde 40,00 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 37,00 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantıları için ikinci toplantıda yüzde 36,55, üçüncü toplantıda yüzde 35,73, cari yıl sonunda yüzde 34,70, 12 ay sonrasında yüzde 29,44, gelecek yıl sonunda yüzde 25,81 ve 24 ay sonrasında yüzde 21,76 seviyesinde politika faizi bekleniyor.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 51,55 TL

Döviz kuru beklentilerinde, katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 51,47 TL iken, bu dönemde 51,55 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki dönemde 55,72 TL iken, bu anket döneminde 56,69 TL olarak gerçekleşti. Cari ay sonu için bankalararası döviz piyasası ABD Doları kuru beklentisi 47,3876 TL olarak açıklandı.

Büyüme beklentisi geriledi

Büyüme tarafında, katılımcıların 2026 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu dönemde yüzde 3,1'e geriledi. 2027 yılı GSYH büyüme beklentisi ise bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de yüzde 4,1 olarak korundu. Ayrıca katılımcıların yıllık cari işlemler dengesi beklentisi, cari yıl için 49,3 milyar dolar açık, gelecek yıl için ise 43,3 milyar dolar açık yönünde şekillendi.