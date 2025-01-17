Piyasa katılımcılarının 2025 yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası enflasyon tahminleri geriledi. Ankete göre, enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 27,05 olurken, dolar/TL tahmini de 43,02 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2025 ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonucunu açıkladı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.
Dolar tahmini
Ankette 2025 yıl sonu dolar/TL tahmini 35,3'ten 43,02'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsü ise 43,22'den 43,81'e çıktı.
Büyüme tahmini değişmedi
Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,1 olurken, gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a çıktı.
Tek hane enflasyon ufukta görünmedi
Piyasa Katılımcıları Anketi, 54’ü finansal sektör, 16’si reel sektörden oluşan 68 katılımcıyala gerçekleştirilirken, yıllık enflasyon beklentilerinde 5 yıl sonrası için beklenti yüzde 11,04 oldu.