  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Piyasa katılımcılarının 2025 yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Takip Et

Piyasa katılımcılarının 2025 yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası enflasyon tahminleri geriledi. Ankete göre, enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 27,05 olurken, dolar/TL tahmini de 43,02 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasa katılımcılarının 2025 yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2025 ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonucunu açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

Dolar tahmini

Ankette 2025 yıl sonu dolar/TL tahmini 35,3'ten 43,02'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsü ise 43,22'den 43,81'e çıktı.

Büyüme tahmini değişmedi

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,1 olurken, gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a çıktı.

Tek hane enflasyon ufukta görünmedi

Piyasa Katılımcıları Anketi, 54’ü finansal sektör, 16’si reel sektörden oluşan 68 katılımcıyala gerçekleştirilirken, yıllık enflasyon beklentilerinde 5 yıl sonrası için beklenti yüzde 11,04 oldu. 

 

Ekonomi
Konut fiyatları 2024 yılında reelde düştü
Konut fiyatları 2024 yılında reelde düştü
Hazine’den 3 ihale ve altın ürünleri ihracı
Hazine’den 3 ihale ve altın ürünleri ihracı
Merkez Bankası'ndan tüketim ithalatında altın ve mücevher analizi
Merkez Bankası'ndan tüketim ithalatında altın ve mücevher analizi
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Küresel piyasalarda karışık görünüm hakim olmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda karışık görünüm hakim olmaya devam ediyor
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri kullanmayın!
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri kullanmayın!