Piyasa katılımcılarının 2025 yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2025 ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonucunu açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

Dolar tahmini

Ankette 2025 yıl sonu dolar/TL tahmini 35,3'ten 43,02'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsü ise 43,22'den 43,81'e çıktı.

Büyüme tahmini değişmedi

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,1 olurken, gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a çıktı.

Tek hane enflasyon ufukta görünmedi

Piyasa Katılımcıları Anketi, 54’ü finansal sektör, 16’si reel sektörden oluşan 68 katılımcıyala gerçekleştirilirken, yıllık enflasyon beklentilerinde 5 yıl sonrası için beklenti yüzde 11,04 oldu.