Piyasa Powell'ın güvercin mesajlarına odaklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50 - yüzde 4,75 aralığına yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell son gelişmelerin cesaret verici olduğunu, ancak enfl asyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını söyledi. Enfl asyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirten Powell dezenfl asyonist sürecin başladığını, ancak aynı eğilimi hizmetler sektöründe de görmeleri gerektiğini belirtti.

Hızımızı yavaşlattık ama sıkılaşmaya devam

Powell'ın "Sıkılaştırma patikamızı tamamlamadan önce bir kaç faiz artışı daha yapmayı tartışıyoruz. Hızımızı yavaşlattık ama sıkılaşmaya devam ediyoruz. Komite şu an için bir durma noktasında değil. Enfl asyon istenilen seviyeye inene kadar faiz artışlarına devam edeceğiz" şeklindeki açıklamaları önemliydi. Bankanın bu sene faiz indirimine gitmesinin oldukça zor olduğunu ifade eden Powell’ın sıklıkla Mart toplantısına ve o toplantıdaki öngörülere atıf yapması da dikkat çekiciydi. Piyasalardaki fiyatlamalara göre, Fed'in Mart’ta yüzde 83 ihtimalle 25 baz puanlık daha faiz artırması öngörülürken, Mayıs’tan itibaren faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından yayınlanan karar metninde ise, Komitenin para politikasının enfl asyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi. Fed faiz artışlarına devam sinyali verse de yatırımcılar Powell’ın enfl asyondaki yumuşamayı kabul etmesine, fiyat baskılarının yumuşamaya başladığını kabul ettiği cümlelere odaklandı. Piyasada artan risk iştahıyla hisse senetleri yükselirken dolar ve tahvil getirileri düştü. Powell'ın açıklamalarının güvercin bulunmasıyla altının ons fiyatı 1.957 dolar ile Nisan 2022'den bu yana, başka bir deyişle dokuz ayın zirvesini gördü. New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,05, Nasdaq endeksi yüzde 2 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Dolar endeksi 100,8 ile Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etmesinin ardından 101'in bir miktar üzerinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise 1,1033 ile 4 Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

BOE de şaşırtmadı, politika faizini 50 bps artırarak %4'e çekti

İngiltere Merkez Bankası (BOE), beklentilere paralel olarak 50 baz puanlık faiz artımına gitti. BOE'nin dünkü kararıyla faiz, 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Banka, beklentilere paralel olarak 50 baz puanlık faiz artırımına giderek gösterge faiz oranını yüzde 4,00 seviyesine çekti. BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metnine göre, kurulun 2 üyesine karşı 7 üyesinin kararıyla politika faizi 50 baz puan artırılarak yüzde 3,50’den yüzde 4,00 seviyesine çıkarıldı. Bankanın politika faizinin artırılması yönündeki kararının, enfl asyonun yüzde 2 seviyesine çekilmesi hedefi doğrultusunda alındığı belirtilen açıklamada, İngiltere ekonomisinin bu yılın içerisinde resesyona girmesinin beklendiği, fakat bu resesyonun daha önce tahmin edilenden daha kısa sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Enfl asyonun, bu yıl içerisinde azalma eğilimini sürdürmesi ile şirketlerin de işten çıkarma planlarını askıya almasının beklendiği kaydedilen açıklamada, politika faizinde yapılan artışın tasarruf sahibi olan tüketicilere olumlu yansıyacağının beklendiği, kredi kartı, bireysel kredi ve konut kredi borçlularının ise artıştan olumsuz yönde etkileneceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası, beklentiler dahilinde faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitti. Böylelikle, politika faizi yüzde 3,00 seviyesine çekilmiş oldu. Bu oran, 2008 yılından bu yana uygulanan en yüksek faiz oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, beklentilere paralel olarak gösterge faiz oranını 50 baz puan yukarı çekti. Böylelikle faizleri yüzde 3,00 seviyesine yükseltmiş oldu. Bu oran, 2008 yılından bu yana uygulanan en yüksek faiz oranı oldu. ECB, gecelik mevduat oranını yüzde 2,5 seviyesine, gecelik borç verme oranını yüzde 3,25 seviyesine çıkardı. Karar metninde mart ayında yapılacak toplantı için, 'Banka, faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli' mesajı verildi. Avrupa Merkez Bankası, aralık ayında gerçekleşen toplantısında da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.