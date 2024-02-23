Piyasa TCMB’nin mesajlarını nasıl okudu? İşte ekonomistlerin yorumu

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yeni Başkan Fatih Karahan yönetiminde ilk faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) yüzde 45 seviyesinde sabit bırakırken; karar metnindeki şahin ifadeler sonrası, ekonomistler bu yıl için faiz indirimi beklentilerini rafa kaldırdı. Ekonomistler TCMB’nin hem yurtiçine hem de yurtdışına TL’nin değerlenmesine ilişkin mesaj verdiğini de vurguladı.

Bozulma görülürse faiz artışı gelebilir

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat: Merkez Bankası enflasyon raporunda da işaret ettiği aylık enflasyon Para Politikası Kurulu metninde de vurgu yapıyor. Ocak ayı enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Şubat aylık enflasyon da beklenti üzeri gelebilir ama aylık enflasyon eğiliminde belirgin bir düşüş görene kadar ve piyasanın enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı duruşunu devam ettirecek. PPK metninde bu sıkı duruşun ifadesini görüyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda işimizin daha zor ve uzun olduğunu da anlıyoruz. Merkez Bankası yılsonu yüzde 36 tahminin değiştirmedi ama Piyasa Katılımcıları Anketi’nde şubatta 1 puan yükselerek enflasyon öngörüsü yüzde 42’den yüzde 43’e çıktı. Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revizesi sıkı para politikasının seçimden sonra da devam edeceğini gösteriyor. Burada iki kriter var: Aylık enflasyon ve tahminlerin Merkez Bankası beklentisine yakınsaması. Bunlar gerçekleşene kadar politika faizinde indirim konuşmak için çok erken. Merkez Bankası enflasyon görünümünde bozulma gördüğü anda bir de seçimden sonra faiz artırımı yapmaktan kaçınmaz.

TCMB’den TL’de reel değerlenme mesajı

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen: TCMB şubat Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası ocak toplantısında faiz artış döngüsünü sona erdirdiğini açıkladığı için alınan karar sürpriz olmadı. Para Politikası duyurusunda verilen en önemli mesaj: “Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir” cümlesi. Bu açıklama ile Merkez Bankası “enflasyon hedeflemesi – dalgalı kur” sistemini bıraktığını ve Türk lirasına reel olarak değer kazandırarak dezenflasyon sürecini destekleyeceğini net bir dille açıkladı. Yapılan açıklama Türk lirası cinsi varlıkları öne çıkaran piyasa görüşümüz ile uyumlu. Merkez Bankası son aylarda döviz kurunu enflasyon hedefine paralel yükseltiyordu. Örtülü olarak uyguladığı bu politikayı artık yarı resmi hale getirdi. Faiz kararına ilişkin basın duyurusunun ardından yüzde 43 yılsonu enflasyon, yüzde 40 yılsonu politika faizi tahminlerimizi koruyoruz. Ara yılda asgari ücret zammı olmayacağını, politika faizinin Ekim ayına kadar düşürülmeyeceğini varsayıyoruz.

Mevduat faizinde ek artışlar hedefliyor

Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler: TCMB kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğini söyleyerek, mevduat faizlerinde ek artışların hedeflendiğini sinyalliyor, ki bunun da sıkı para politikasının önemli bir unsuru olduğunu söyleyebiliriz. PPK metninde öne çıkan önemli bir diğer nokta da, TCMB’nin açık bir şekilde Türk Lirası’ndaki reel değerlenme sürecinin dezenflasyonun ana unsurlarından biri olduğunu belirtmesi ve para politikasındaki kararlı duruşun bu süreci destekleyeceğini söylemesi oldu. TCMB’nin bu açıklamayı da TL’de seçimlerin ardından sert bir değer kaybı olabileceği endişelerini gidermek üzere metine eklediğini düşünüyoruz. Özetle, enflasyon ve iç talebe ilişkin son gelişmeler ve TCMB’nin verdiği son mesajlar, 2024 yılı için faiz indirim ihtimalinin azaldığına işaret ediyor olabilir.