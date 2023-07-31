Piyasa yeni Merkez’i olumlu satın aldı

ŞEBNEM TURHAN

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden önce 700 baz puanın üzerini gören Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS geçen haftanın son işlem günü 400 baz puanın altını gördü. Kasım 2021’den bu yana ilk kez 400 baz puanın altına inen CDS’te geçen haftanın ilk dikkat çeken hareketi ise Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ilk enflasyon raporu sunumunda gerçekleşti. Ekonomistler Başkan Erkan’ın sunumu boyunca CDS fiyatlamalarını eski başkan Şahap Kavcıoğlu’nun 4 Mayıs’taki enflasyon raporu sunumuyla karşılaştırdı. Kavcıoğlu döneminde CDS fiyatlamaları 500 baz puanın üzerinde seyretmişti. Uzmanlar, olumlu havanın devamı için ise ekonomi programının gerekliliğine işaret etti.

Sunumda da CDS yer aldı

Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk primi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan hemen önce 700 baz puanın üzerine çıkmıştı. 2022 Temmuz ayında ise 900 baz puanın üzeri görülmüş ve 20 yılın zirve seviyeleri kaydedilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetimiyle birlikte ise CDS’lerde aşağı yönlü hareketler gözlenmeye başladı. Hatta Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de CDS’teki düşüşe dikkat çekti. Erkan, enflasyon raporu sunumunda risk priminde hazirandan itibaren belirgin bir düşüş eğiliminin başladığını dile getirerek şöyle konuştu: " Risk primine baktığımızda olumlu bir görünüm söz konusu. 5 yıl vadeli CDS primi, yurt içi belirsizliklerin etkisiyle mayıs ayında 700 baz puanın üzerine çıkarak bu yılın zirve seviyesine ulaşmıştır. Hazirandan itibaren belirgin bir düşüş eğilimi başlamış ve bugün itibarıyla 435 puan düzeyine gerilemiştir. Risk primlerindeki düşüşle birlikte, haziran ayından itibaren 1.5 milyar doları aşan net portföy girişi gerçekleşmiştir.” Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek “Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü” dedi.

Enflasyonda gerçekçi tutum

Yeni ekonomi yönetiminin dikkat çektiği CDS fiyatlamalarının enflasyon raporu sırasındaki hareketine ilişkin analizi ise eski Merkez Bankası Ekonomisti İbrahim Ünalmış yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünalmış, 2018 yılında Merkez Bankası’ndan ayrılmasından önce başkanların konuşması sırasında anlık CDS fiyatlamalarını takip edip raporlaştırdıklarını ve başkanlara sunduklarını hatırlattı. Ünalmış, Başkan Erkan konuşurken CDS’te geri çekilmenin yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Merkez bankası yöneticilerinin açıklamaları sırasındaki yüksek frekanslı piyasa hareketlerini takip ederiz. Merkez bankasının görev ve sorumlulukları açısından doğru adımların atılacağını gösteren mesajlar piyasalar tarafından olumlu karşılanır CDS düşer. Aksi yöndeki mesajlar CDS’in artmasına neden olur. Şahap bey döneminde verilen büyüme odaklı, enflasyonu geri plana iten mesajlar piyasalar açısından olumsuz karşılandı. Gaye Hanım’ın enflasyon konusunda gerçekçi ve tutarlı mesajlar vermesi piyasa tarafından olumlu karşılandı.”

Program eksikliğine vurgu

Cuma günü Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına üç atama yapıldı. Başkan yardımcılıkları atamaları da CDS’in 400 baz puanın altına gelmesinde etkili oldu. Ancak tüm bunlara rağmen ekonomistlerin hepsi aynı fikirde değil, olumlu adımlar olduğunu vurgulayan ekonomistler program eksikliğine dikkat çekmeye devam ediyor. Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, sistemin aynı sistem olduğunu dile getirerek “3 veya 5 kişi değişmiş tamam, güzel. Bütünlüklü program var mı? Bilmiyorum. İktisatçıların en büyük palavrası: ‘bundan sonra farklı’” diye konuştu. Yine Prof. Dr. Fatih Özatay da “Para politikasının makule dönmesi için politika faizine ilişkin kırmızı ışığın kalkması gerekiyor. Yeter mi? Yetmez elbette. Faize ilişkin kırmızı ışık kalksa da makule dönüşü simgeleyen ekonomi programı olmadan ekonominin düze çıkması mümkün değil” dedi.

PPK metnindeki ağırlıklı kelimeler de farklılaştı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da yaptığı bulut analizde Kavcıoğlu ve Erkan’ın başkanlığındaki Para Politikası Kurulu özetlerinde öne çıkan kelimeleri karşılaştırdı. Kavcıoğlu başkanlığındaki 25 Mayıs PPK metninde öne çıkan kelimeler istikrar, para ve gıda olurken Erkan’ın başkanlığındaki PPK metninde ise en çok enflasyon, faiz ve kredi kelimelerinin daha fazla kullanıldı. Kara, Twitter paylaşımında şöyle dedi: “Merkez bankasında yönetim değişikliğinin para politikası iletişimine etkisini gösteren bir bulut analizi yaptık. Toplantı özetlerinde ‘kredi, faiz ve enflasyon’ kelimeleri daha yoğun kullanılmaya başlanmış.”