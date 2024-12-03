Piyasada gözler enflasyon verilerinde: AA ve Reuters anketlerine göre enflasyon kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun kasım ayı enflasyon verilerini duyurmasının öncesinde AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, kasım ayı için artış beklentisi ortalama yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Reuters'ın güncel anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Kasım ayında gıda ve ilaç fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 1.91 artması, yıllık enflasyonun ise düşüşünü sürdürerek yüzde 46.6'ya gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kasım ayında gıda fiyatları yüzde 3,3, TEPAV'a göre yüzde 3,4 artarken, Türk-İş araştırmasına göre artış yüzde 0,64'le sınırlı kaldı.

Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son enflasyon raporunda enflasyonun orta noktası tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltmişti. Eylül başında güncellenen Orta Vadeli Program'daki (OVP) yıl sonu tahmini ise yüzde 41,5 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin 2025 sonu için güncel enflasyon tahmini 7 puan artışla yüzde 21'e çıkarken, 2026 sonu tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.