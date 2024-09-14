Piyasada likidite fazlasında artış hızlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) farklı araçlarla piyasadaki likidite fazlasına müdahale ederken, sistemdeki likiditede artış hızlandı.

Bloomberg HT haberine göre, TCMB net fonlaması 12 Eylül itibariyle yeniden negatif bölgeye geçerken, likidite fazlası 75,5 milyar TL olarak kaydedildi. 13 Eylül'de de net fonlama negatif olurken, likidite fazlası 139,6 milyar TL'ye çıktı.

Gecelik repo faiz ortalaması yüzde 50,91 ile 133 baz puan gerilerken, TCMB'nin politika faizine yakınsayarak gerilediği görüldü.

TCMB likidite fazlasına yönelik adımlara atarak ağustos sonunda fazlayı eritmişti.

TCMB’den sterilizasyon önlemleri

Geçen aylarda TCMB likidite fazlasını “sterilize” etmek için bazı önlemler almıştı.

TCMB sterilizasyon için TL karşılığı altın ve döviz swap ihalelerine başlayabileceğini aktarırken, TL depo ihalelerine de gün içinde ek ihale eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Son olarak da sterilizasyon için Takasbank nezdinde de işlemlere başlandığı da duyurulmuştu.

TCMB, TL mevduatı destekleyici adımlar atmıştı

TCMB'den, 29 Ağustos’ta yapılan, makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidilmişti.

Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltilirken, yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirilmişti.

Kur Korumalı Mevduat'ta da (KKM) TL'ye geçiş ve yenilenmesine yönelik toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM de dahil edilmişti.