Piyasadaki dalgalanmaya TCMB’den 7 milyar dolarlık döviz satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), CHP'ye yönelik “mutlak butlan” kararının ve yansımalarının yaşandığı bu haftada yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.

Reuters’ın aktardığı bankacıların hesaplamalarına göre, 7 milyar dolar döviz satışının neredeyse tamamı mahkeme kararının geldiği perşembe günü yapılan işlemlerden oluştu.

Hesaplamalar, döviz satışının yaklaşık 3 milyar dolarının CHP kararı sonrası yapıldığını gösterdi.

Satışların kalanı CHP kararı öncesi, İran Savaşı nedeniyle piyasalarda meydana gelen endişeler kaynaklı gelişmelerle ilişkiliydi.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki bankacı TCMB'nin net rezervinin geçen hafta 5 milyar dolar azalışla 47 milyar dolara gerilediğini hesapladı. Swap hariç net rezerv ise 8,5 milyar azalışla 29 milyar dolara indi.

Altın ve dövizden oluşan toplam rezerv yine 8,5 milyar dolar azalışla 160 milyar dolara geriledi.

Hesaplamalar TCMB'nin öncü verilerinden yapılırken resmi veri bayramdan sonra açıklanacak.