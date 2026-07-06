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Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir aksesuarın satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir aksesuarın kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

ALEYNA HARMAN
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Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir aksesuarın satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, İdil Baby Mamino Accessories markalı bir aksesuar ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir aksesuarın satışını yasakladı - Resim : 1

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