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Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir spor ürününün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir spor ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

ALEYNA HARMAN
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Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir spor ürününün satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Nk markalı bir spor ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir spor ürününün satışını yasakladı - Resim : 1

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