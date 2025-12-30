  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir yağ çözücünün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Best markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

