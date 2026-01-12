Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı

  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir lavabo açıcının satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Pratix Çzm markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

