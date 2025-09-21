  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede iki adet oyuncağın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, iki oyuncağın satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oyuncağın kullanımının güvensiz ve sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, iki oyuncağın satışını yasakladı - Resim : 1

