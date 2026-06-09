Piyasalar 14.000 virajında: Dr. Nuri Sevgen'den 20.000 hedefi ve kritik emtia öngörüleri

Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinde 13.500 seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu ve endeksin bu seviyenin üzerinde tutunmasının piyasa açısından olumlu bir sinyal niteliği taşıdığını belirtti. 14.000 puan seviyesinin hem trend takibi hem de 21 günlük hareketli ortalamalar açısından hayati bir direnç teşkil ettiğini vurgulayan Dr. Sevgen, bu seviyenin aşılması durumunda endeksin 15.000'li rakamların üzerine çıkma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Yatırımcıların 14.000 civarında bir miktar kar satışı yapmasının veya kendilerini "short" pozisyonlarla koruma (hedge) altına almasının psikolojik olarak rahatlatıcı olacağını dile getiren Dr. Sevgen, orta vadeli 20.000 puanlık endeks hedefini değiştirecek bir gelişme olmadığını, ancak iç siyaset ve bölgesel gerilimlerin bu süreci bir miktar yavaşlattığını savundu.

Emtia piyasası ve küresel likidite

Küresel piyasalarda SpaceX'in 75 milyar dolarlık halka arzının piyasadan ciddi bir likidite çektiğini hatırlatan Dr. Sevgen, bu durumun genel piyasa dengelerinde bir sıkışıklığa neden olduğunu ifade etti. Emtia tarafında petrol fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir öngörüde bulunan Dr. Sevgen, Hürmüz Boğazı ile ilgili durumun netleşmesi halinde Brent petrolün hızla 85 doların altına inebileceğini belirtti. Ekstra bir küresel kriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında petrolün 50 doların altında fiyatlanacağını iddia eden Dr. Sevgen, altın piyasasında ise kısa vadede ikili dip ihtimalinin hala masada olduğunu söyledi. Altının kalıcı bir dönüş sinyali vermesi için 4.400 seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini kaydeden Dr. Sevgen, gümüşte ise sanayi kullanımına bağlı yüksek talebin orta ve uzun vadede potansiyeli canlı tutmaya devam edeceğini, geri çekilmelerin ise birer alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

Sanayide finansman sıkıntısı ve makro görünüm

Türkiye'deki reel sektörün ve sanayicinin durumuna da değinen Dr. Sevgen, mevcut yüksek faiz oranlarının krediye ve finansmana erişimi ciddi şekilde zorlaştırdığını vurguladı. Şirketlerin tahvil ihracı veya halka arz yoluyla kaynak yaratma çabalarının yüksek maliyetler ve piyasadaki oynaklık nedeniyle sekteye uğradığını belirten Dr. Sevgen, finansman maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün arttığına dikkat çekti. Sanayinin ekonomi içindeki payının gerilediğine dair verilerin bu sıkışmışlığı doğruladığını ifade eden Dr. Sevgen, sanayicinin krediye ulaşımındaki engellerin makroekonomik dengeler açısından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.