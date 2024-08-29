Piyasalar çalkantılı: TL carry trade pozisyonları çözülürken, offshore piyasada faizler tırmanışta

Türk lirasıyla borçlanmanın maliyeti, hafta sonu öncesinde offshore piyasada keskin bir şekilde yükseldi. Bloomberg'in bildirdiğine göre yatırımcıların, liranın değer kaybını fırsat bilerek carry pozisyonlarını çözmeleri, gecelik faiz oranlarını önemli ölçüde artırdı.

Perşembe günü liranın gecelik vadeli getiri oranı 17 puan birden artarak yüzde 61'e çıktı. Bu oran, yurtiçi faiz oranlarının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde seyrettiği ve TCMB'nin politika faizinin de yüzde 50 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde oldukça yüksek bir artışa işaret ediyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bu gelişme, özellikle yurtdışı fonların TL long pozisyonlarını kapattıklarını gösteriyor.

CNBC-e'in derlediği habere göre Aviva Investors Global Services Ltd.'de gelişmekte olan piyasalar borç analisti olarak görev yapan Nafez Zouk, bu durumun bir 'carry pozisyonu' çözülmesi olduğunu belirterek, “Bu, temel bir değişikliğin ya da politika değişikliğinin habercisi değil. Bizim için makroekonomik dengeleme planlandığı gibi ilerliyor,” dedi.

Devlet bankaları tatil öncesi dolar sattı

Traderların verdiği bilgilere göre, Türkiye’deki devlet bankaları, Cuma günü gerçekleşecek olan tatil öncesinde artan döviz talebini karşılamak amacıyla Perşembe günü dolar sattı. Devlet bankalarının dolar satışı ve lira alımı, liranın yurtdışındaki likiditesinde bir daralma yaratırken, offshore faiz oranlarının yükselmesine de yol açtı.

Türk lirası, Ağustos ayı boyunca dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybederek gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performans gösteren üçüncü para birimi oldu. Ancak, Deutsche Bank stratejistleri, zayıf geçen Ağustos ayına rağmen lira taşıma işlemlerinde hala değer olduğunu savunuyor. Banka, liranın değer kaybının önümüzdeki aylarda yavaşlayacağı beklentisiyle uzun lira pozisyonlarını korumayı öneriyor. Citigroup da lira alım tavsiyesini sürdürüyor.