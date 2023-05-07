Piyasalar gelecek hafta neleri takip edecek?

Geçen hafta yatırımcıların odağında merkez bankaları, yoğun makroekonomik takvim ve bilançolar bulunurken, alınan karışık sinyaller piyasaların yön bulmasını zorlaştırdı.

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine hazırlanırken; makroekonomik veriler yakından takip edilmeye devam edilecek. ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacak. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5 artması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de borç limiti çıkmazına ilişkin tartışmalar da sıcaklığını korurken, ülke basınında çıkan haberlerde, Beyaz Saray'ın borç limitinin kısa vadeli olarak yükseltilmesini değerlendirdiği aktarıldı.

8 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, ABD’de pazartesi günü toptan satışlar, perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik ve cuma günü Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler BoE'ye çevrildi

Gelecek hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini 25 baz puan artıracağı bekleniyor.

Geçen hafta bölgede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler de günden güne güçleniyor.

Gelecek hafta pazartesi günü Almanya'da sanayi üretimi, salı günü İngiltere'de konu fiyat endeksi, çarşamba günü Almanya'da enflasyon, perşembe günü İngiltere'de BoE faiz kararı, büyüme ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Asya, Çin'in enflasyon verilerine odaklandı

Asya borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, faiz kararlarını açıklayan bölge ülkelerin merkez bankaları Fed'i takip ederek 25 baz puanlık artışa giderken, gelecek hafta açıklanacak olan Çin'de enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Çin'de TÜFE'nin nisanda yıllık yüzde 1 artması bekleniyor.

Haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya'da hizmet sektörü PMI, salı Çin'de dış ticaret fazlası, çarşamba Japonya'da öncü endeks, perşembe Japonya'da cari denge, Çin'de TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde bu veriler öne çıkıyor

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi hazine dengesi, çarşamba günü sanayi üretimi ve işsizlik oranı, perşembe günü haftalık para ve banka istatistikleri ve cuma günü perakende satış verileri takip edilecek.