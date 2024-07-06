Piyasalar gelecek hafta neye bakacak? Gözler ABD verilerinde

Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi gündemin yoğunlaştığı bir döneme girilirken, makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

Fed, eylülde faiz indirimine mi gidecek?

Cnbc-e'de yer alan habere göre analistler, gelecek hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalini artırdı.

Açıklanan veriler, Fed'in faiz indirimi konusunda elini rahatlatabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda soğuma sinyali vermesine karşın yayımlanan Fed'in son toplantı tutanaklarının banka yetkililerinin enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt beklediklerini ve faiz oranlarının ne kadar süre yüksek tutulacağı konusunda bölünmüş olduklarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Yılın geri kalanın önemli merkez bankalarının faiz indiriminin büyüklüğü ve hızıyla ilgili belirsizlik varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, açıklanan veriler ve banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalarda oynaklığı artırıyor.

Gün gün takip edilecek veriler

Gelecek hafta salı Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, çarşamba toptan stoklar, perşembe Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

Avrupa'da gelecek hafta pazartesi Almanya'da dış ticaret dengesi, perşembe Almanya'da enflasyon ve İngiltere'de büyüme ile sanayi üretimi,, cuma Almanya'da cari denge takip edilecek.

Asya'da gelecek hafta pazartesi Japonya'da cari denge, çarşamba Japonya'da ÜFE ile Çin'de TÜFE, perşembe Japonya'da makine siparişleri, cuma Japonya'da sanayi üretimi ile Çin'de dış ticaret dengesi takip edilecek.

Yurt içinde gelecek hafta gelecek hafta çarşamba günü sanayi üretimi, cuma günü de ödemeler dengesi verileri takip edilecek.