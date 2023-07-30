Piyasalar için bu veriler kritik olacak

Küresel piyasalar, merkez bankalarının açıkladığı faiz kararlarının ardından geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izledi. Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran ABD Merkez Bankası (Fed), geçen ay bu adımlarına ara vererek politika faizini sabit bırakmıştı. Temmuz toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselten Fed, böylece politika faizini 31 Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış oldu.

Karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarım dışı istihdam verisi kritik

ABD'de pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve finansal sonuçların ardından geçen hafta pozitif bir seyir izledi.

Analistler, enflasyonun düştüğüne işaret eden verilerle ABD'nin resesyondan kaçınabileceği ihtimalini destekleyen finansal sonuçlara yatırımcıların olumlu tepki verdiğini kaydetti.

31 Temmuz ile başlayan haftada pazartesi günü Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı günü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı, perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü PMI, ISM hizmet sektörü PMI, dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri, cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek.

Avrupa'da gözler BoE kararında olacak

Avrupa borsalarında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalardan alınan "ECB'nin gelecek toplantıyı pas geçebileceği" yönündeki sinyallerle pozitif seyir öne çıkarken, piyasaların odağında BoE'nin açıklayacağı faiz kararı yer alacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırması öngörülüyor.

Gelecek hafta pazartesi günü Almanya'da perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, salı günü Almanya ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve imalat sanayi PMI, perşembe gün Almanya'da hizmet sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve hizmet sektörü PMI, cuma günü Almanya'da fabrika siparişleri takip edilecek.

Asya'dan gelecek bu veriler takip edilecek

Asya piyasaları geçen hafta alış ağırlıklı seyrederken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizi ve getiri eğrisinde değişikliğe gitmemesine karşın getiri eğrisi aralığını değiştirebileceği sinyali vermesi piyasalarda "şahin" bir adım olarak algılandı.

BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu. Metinde, enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gevşek para politikası etkisinin reel faiz oranları vasıtasıyla daha da güçleneceği belirtilerek, uzun dönem faiz oranlarının ciddi şekilde kontrol altında tutulmasının tahvil piyasalarının işleyişini etkileyebileceği ve oynaklığı artırabileceği kaydedildi.

Gelecek hafta pazartesi günü Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, çarşamba günü BoJ toplantı tutanakları takip edilecek.

Yurt içi piyasalar, enflasyon verisine odaklandı

Gelecek hafta salı günü imalat sanayi PMI, perşembe günü enflasyon, cuma günü TÜFE bazlı reel efektif reel döviz kuru takip edilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.