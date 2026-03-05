Piyasalar jeopolitik risklerle sınanıyor! Dr. Nuri Sevgen’den stratejik uyarılar

Dr. Nuri Sevgen, piyasalarda dip arayışının sürdüğünü belirtirken, özellikle İran-Türkiye hattındaki diplomatik mesajların ve petroldeki 85 dolar sınırının piyasalar için kritik olduğunu vurguladı. "Made in Europe" onayının otomotiv sektörünü canlandırabileceğini ifade eden Sevgen, Bitcoin'de ise 69 bin doların üzerindeki seyrin yükseliş potansiyelini koruduğuna dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da dip arayışı ve mart baskısı

Borsa İstanbul'da 13.000 puan seviyesinin altındaki seyir devam ederken Dr. Nuri Sevgen, piyasaların henüz net bir dip bulamadığını ancak düşüş hızının yavaşladığını belirtti. Endeks genelinde bir toparlanma çabası gözlemlendiğini ifade eden Sevgen, özellikle endeks dışı hisse senetlerinde canlılığın sürdüğüne dikkat çekti. Endeks üstü büyük kağıtlarda ise kredi kapamaları ve bilanço döneminin etkisiyle satış baskısının bir süre daha hissedilebileceğini, Mart ayının vergi dönemi olması ve TL sıkışıklığı nedeniyle tarihsel olarak düşüş eğilimli geçtiğini hatırlattı. Yatırımcıların yeni pozisyonlar için endeksin trend seviyelerini yukarı kırmasını beklemesi gerektiğini vurguladı.

İran-Türkiye hattında diplomasi ve piyasalara etkisi

Jeopolitik risklerin merkezindeki İran ile ilgili gelişmeleri de yorumlayan Dr. Sevgen, İran makamlarından gelen "Türkiye topraklarına füze atmadık" açıklamasının piyasalar için çok doğru ve sakinleştirici bir iletişim olduğunu savundu. Türkiye ve İran'ın 17. yüzyıldaki Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan bu yana sınır sorunu yaşamayan iki komşu olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, şu anki tablonun diplomasinin kazanacağı yönünde olduğunu ifade etti. Olası bir kara savaşı senaryosunun ise özellikle askeri kayıplara duyarlı olan ABD için büyük bir risk taşıyacağını ve böyle bir durumun piyasalarda çok daha sert bir reaksiyona yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Petrol ve altında risk iştahı belirleyici

Yatırım araçlarına dair öngörülerini de paylaşan Dr. Sevgen, Brent petrol fiyatlarının 80-85 dolar aralığındaki hareketlerinin piyasadaki risk iştahını doğrudan belirlediğini ve tüm yatırımcıların petrol grafiklerini yakından izlemesi gerektiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları ise küresel kriz endişesinden ziyade, yatırımcıların diğer varlıklardaki zararlarını karşılamak amacıyla yaptıkları teminat tamamlama satışlarına bağladı. Dr. Sevgen'e göre, belirsizliğin tırmandığı ve parasal sisteme güvenin sarsıldığı senaryolarda altın, en güvenli liman olma özelliğini korumaya devam edecektir.

Kripto para piyasasında ivme, Fed’de temkin

Kripto para piyasasını da değerlendiren Dr. Sevgen, Bitcoin'de yükseliş potansiyelinin masada olduğunu ve fiyatın 69.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardığı sürece yukarı yönlü ivmenin korunacağını belirtti. Bu seviyenin korunması durumunda ilk etapta 80.000, ardından ise 90.000 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini öngördü. Öte yandan Fed'in faiz politikasına da değinen Dr. Sevgen, jeopolitik belirsizliklerin ve ordu yığınaklarının getirdiği maliyetlerin enflasyonist baskı yaratarak Fed'in faiz indirim süreçlerini yavaşlatabileceğini, bu durumun dolar endeksini güçlü tutmaya devam edeceğini ifade etti.

Otomotivde Avrupa onayının güçlü etkisi

Son olarak ticaret dünyasındaki gelişmelere değinen Dr. Sevgen, "Made in Europe" şartının gümrük birliği kapsamında Türkiye için de teyit edilmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bu yasal zeminin Türkiye'deki yatırımları hızlandırabileceğini belirten Sevgen, Avrupa ile olan bu iş birliğinin en hızlı ve olumlu etkisinin otomotiv sektöründe görüleceği tahmininde bulundu.