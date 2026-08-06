Piyasalar kritik eşikte: Dr. Nuri Sevgen’den halka arz ve küresel risk analizi

Dr. Nuri Sevgen, SPK’nın son bülteninde dört yeni halka arzın (Kapex Kimya, Türker Banölü Enerji, Technika Plastik ve Çitlekçi Mağazacılık) onaylandığını belirterek, toplamda yaklaşık 20 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz yapısının önümüzdeki hafta piyasaya gireceğini ifade etti. Şirketlerin kredi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle öz varlık finansmanına yönelmesini anladığını ifade eden Dr. Sevgen, ancak piyasada likiditenin zaten kuruduğu bir dönemde bu denli büyük bir hacmin sıkışıklığı artırabileceği konusunda uyardı.

SPK’nın rolüne de değinen Dr. Sevgen, kurulun bir şirketin iyi olup olmadığına değil, mevzuata uygunluğuna baktığını hatırlattı. Yatırımcıların halka arzlara yönelik ilgisini değerlendirirken, özellikle ortak satışı olan arzlara temkinli yaklaşılması gerektiğini, piyasadaki yabancı girişinin eksikliği ve yerli yatırımcının zorlanmasıyla 20 milyar TL’lik hacmin günlük işlemciler üzerinde baskı kurabileceğini belirtti.

Borsa İstanbul: 14.000 puan barajı

Borsa İstanbul'un teknik görünümünü değerlendiren Dr. Sevgen, endeksin 13.800 - 13.850 bölgesinde kritik bir dirençle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu seviyelerin üzerine çıkılmadığı sürece yükselişten bahsetmenin zor olduğunu belirten Dr. Sevgen, 13.500 puanın önemli bir destek haline geldiğini ancak gerçek bir trend değişimi için 14.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda kaldıraç alarmı

Küresel piyasalarda yaşanan hareketliliği 'büyük kaldıraçlı işlemlerin etkileri' olarak yorumlayan Dr. Sevgen, özellikle Güney Kore ve Japonya piyasalarında görülen sert düşüşlerin arkasında margin call (teminat tamamlama çağrısı) süreçlerinin olduğunu belirtti. Japon Yeni’ne yapılan müdahaleler ve ABD tahvil piyasasındaki oynamaların sistemik bir risk barındırdığına dikkat çeken Dr. Sevgen, piyasanın şu anda faizlere karşı aşırı duyarlı bir yapıda olduğunu ifade etti.

Kaldıraçlı işlemlerin geçmişteki krizlerle benzerlik gösterdiğini hatırlatan Dr. Sevgen, JP Morgan CEO'su Jamie Dimon’un da bu konudaki eleştirilerine katılarak, bireysel yatırımcıların bu denli yüksek riskleri yönetmesinin zor olduğunu belirtti. Dr. Sevgen, finansal piyasaların bir döngü içerisinde olduğunu ve geçmiş krizlerden ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Altın ve gümüşte yeni hedefler

Emtia piyasasına dair iyimserliğini koruyan Dr. Sevgen, altındaki yükselişin ana sebebinin küresel parasal sistemdeki sancılar olduğunu ifade etti. Altında 4.300 - 4.350 dolar bandına doğru bir hareket beklediğini, 4.200 dolar seviyelerine kadar olan geri çekilmelerin ise düzeltme olarak okunabileceğini belirtti. Gümüş tarafında da 60 doların üzerinde kalındığı sürece 65 - 66 dolar hedefinin güncelliğini koruduğunu ekledi.