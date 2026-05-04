Piyasalar kritik haftada: Dr. Nuri Sevgen'den jeopolitik riskler ve enflasyon analizi

Küresel piyasaların haftaya jeopolitik gerilimlerle başladığını belirten Dr. Sevgen, ABD yasaları gereği Başkan'ın kongre izni olmadan başlattığı operasyon süresinin 1 Mayıs itibarıyla dolduğunu hatırlattı. Bölgede ‘Project Freedom’ (Özgürlük Projesi) adı verilen ve yaklaşık 15 bin askerin görev alacağı bir planın devreye girdiğini ifade eden Dr. Sevgen, son 5 haftada Boğaz'ı geçen 15 geminin Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğunu ve bölgede mahsur kalan gemi sayısının 1600'e ulaştığını belirtti.

Dr. Sevgen, bölgedeki askeri hareketliliğin risklerine değinerek, Amerikan gemilerinin sahil yakınlarında vurulma riskinin geçmişteki Pearl Harbor veya Vietnam gibi olaylara benzer bir topyekün savaş fitilini ateşleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu gerilimin petrol fiyatlarını 105 dolar seviyelerine çektiğini kaydeden Dr. Sevgen, barışçıl adımlar atılmadığı takdirde önümüzdeki dönemin daha karanlık bir yola girebileceği endişesini taşıdığını ifade etti.

ABD tahvil piyasasında güven kaybı

Küresel finans sistemindeki yapısal sorunlara değinen Dr. Sevgen, özellikle ABD tahvil piyasasında ciddi bir krizin eşiğinde olunduğuna dikkat çekti. Japonya, Çin ve Rusya gibi büyük aktörlerin artık Amerikan tahvillerinden uzaklaştığını belirten Dr. Sevgen, petro-dolar sisteminin de sarsıntı geçirdiğini ve Arap ülkelerinin 'Amerika bizi koruyamıyor galiba' düşüncesiyle sistemden vazgeçme aşamasına geldiğini vurguladı.

Warren Buffett ve JP Morgan CEO'sunun uyarılarına katılan Dr. Sevgen, Amerikan sisteminin çatırdadığını ve 38 trilyon dolarlık borcun çözülmesi gereken devasa bir sorun olduğunu söyledi. Doların yükselmesini bir güç gösterisi değil, yatırımcıların mecburen nakde geçme isteğiyle oluşan bir 'güvenli liman talebi' olarak yorumlayan Dr. Sevgen, sistemin farklı bir yola evrildiğinin altını çizdi.

İçeride gözler enflasyon verisinde

Yurt içi piyasalarda haftanın en kritik maddesinin enflasyon verisi olduğunu belirten Dr. Sevgen, Anadolu Yatırım olarak Nisan ayı enflasyon beklentilerinin %3,21 olduğunu açıkladı. Bu verinin gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun %31,14 seviyesine geleceğini öngören Dr. Sevgen, bu tablonun Merkez Bankası’nın politika faizini %32'den %34'lere çıkarma zorunluluğunu doğurabileceğini ifade etti.

Ayrıca siyasi takvime dair de öngörülerini paylaşan Dr. Sevgen, 2027 sonunda bir erken seçim beklentisinin piyasalarda konuşulduğunu ve bunun etkilerinin 2026'nın son çeyreğinde faiz indirimleri üzerinden hissedilmeye başlanabileceğini belirtti.

Borsa İstanbul'da kritik seviye: 14.500

Borsa İstanbul’daki teknik görünümü de analiz eden Dr. Sevgen, endeksin 14.200 ile 14.500 puan arasına sıkıştığını gözlemlediğini söyledi. Özellikle 14.500 seviyesinin geçilmesi durumunda hedefin 16.000 puana yöneleceğini ifade eden Dr. Sevgen, Anadolu Yatırım olarak 20.000 puanlık uzun vadeli hedeflerini koruduklarını yineledi.

Ancak yatırımcıları maliyetler konusunda uyaran Dr. Sevgen, piyasada faizlerin yüksekliği nedeniyle borsa pozisyonlarını krediyle taşımanın ciddi bir alternatif maliyet yarattığını hatırlattı. Dr. Sevgen, 14.500 seviyesi geçilmeden pozisyonların artırılmamasını ve bir miktar nakitte kalınmasını önerdi.

Değerli metaller ve Bitcoin beklentisi

Son olarak emtia ve kripto para piyasalarına değinen Dr. Sevgen, gümüşün özellikle güneş panelleri üretimi ve Çin'in yoğun talebi nedeniyle önümüzdeki dönemde bakırla birlikte dikkat çekici bir meta olacağını belirtti. Altında 4.700 dolar seviyesi geçilmeden sert bir yukarı hareket beklemediğini söyleyen Dr. Sevgen, Bitcoin tarafında ise 76.000 doların üzerinde kalındığı sürece 83.000 dolar seviyesine doğru yükseliş potansiyelinin devam ettiğini sözlerine ekledi