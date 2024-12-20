Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı: Ekonomistler ne bekliyor?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından politika faizinin 150 baz puan indirilmesini bekliyor. 150 baz puan indirimle politika faizi yüzde 48,50'ye iniyor.

Ankete katılan 10 ekonomist indirim beklentisi açıklarken, 4'ü faizin değişmesini beklemediğini belirtti.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50 arasında yer aldı.

Bloomberg HT faiz anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi de 150 baz puan indirimle politika faizinin yüzde 50’den yüzde 48,5 seviyesine düşürmesi yönünde oldu.

22 kurumdan 18'i Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini aralıkta beklerken, 4 kurumun tahmini Ocak 2025 oldu.

2025 sonu faiz tahmini

AA Finans anketinde, ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Bloomberg HT anketinde de piyasanın 2025 yıl sonuna dair politika faiz medyan tahmini ise yüzde 31 seviyesine işaret ederken, en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük ise yüzde 25 seviyesi oldu.

TCMB, Mart 2024’te politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarırken, 8 ay boyunca toplantılarında faiz değişikliğine gitmedi. Piyasalarda faiz indirim beklentileri enflasyon verilerindeki düşüşün yavaş olmasıyla ötelenmişti.

TCMB’nin 2024 yılı son PPK toplantısı 26 Aralık Perşembe günü yapılacak. 14:00’te karar açıklanacak.