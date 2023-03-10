Piyasalar nefesini tuttu, bu veriye kilitlendi: Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz salı günü ABD Senatosunda gerçekleştirdiği Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunda oldukça şahin mesajlar verdi. Powell konuşmasında, faizde zirve seviyenin beklenenden yüksek olabileceğini belirtti ve "Gerekirse faiz artışlarının hızını yükseltmeye hazırız" dedi. Çarşamba günü de Temsilciler Meclisi'nde devam eden sunumunda, Fed’in 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini belirtti.

Powell’ın özellikle salı günü gerçekleştirdiği konuşmasından sonra, piyasalarda sert fiyat hareketlerine tanık olduk. Şimdi nispeten daha sakin görünen piyasalarda fırtına öncesi sessizlik hali var. Piyasalar için zaten kritik olan ABD tarım dışı istihdam (TDI) verisi, Powell’ın açıklamalarından sonra daha da önemli hale geldi. ABD şubatı ayı tarım dışı istihdam verisi bugün Türkiye saati ile (TSİ) 16:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi kritik verinin 205 bin gelmesi yönünde. Bu veri ocak ayında 517 bin ile neredeyse beklentilerin iki katı gelmişti.

Bu önemli verinin sürpriz gelmesi halinde piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımında vites yükseltebileceği beklentisini kuvvetlendirebilir. Bu da risk iştahını azaltarak, küresel borsa endekslerinde baskı yaratabilir. Ayrıca güvenli liman etkisiyle dünyada doların güçlendirmesine ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesine, ters korelasyon etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında baskı yaşanabilir. Tam tersi bir durumda yani verinin zayıf gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla ekonomi yavaşlıyor sesleri yükselebilir ve bunun sonucunda Fed faiz artırımlarında frene basabilir.

Fed Başkanı Powell, önceki konuşmalarında tarım dışı istihdam ve enflasyon verisinin ileriki dönemde izleyeceği faiz politikasında karar verirken, baktığı en önemli iki veri olduğunu belirtmişti. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinden sonra, tüm dikkatler ABD şubat ayı enflasyon verisinde olacak. ABD şubat ayı enflasyonu önümüzdeki hafta salı günü TSİ 15:30’da belli olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara baktığımızda Fed'in bu ay yapılacak olan toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yükseldi. Faiz oranının da yüzde 6,00 seviyesine kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar güçlendi. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı ise 21-22 Mart’ta gerçekleşecek.

TDI verisi güçlü piyasa etkisi yaratmaya aday

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Bugün açıklanacak ABD-TDI verisi finansal piyasalar için büyük önem taşıyor. 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da marketleri en güçlü etkileyen faktör global enflasyonun seyri.

Geçen yılın ikinci yarısında her ne kadar manşet enflasyon enerji fiyatlarındaki geri dönüşle güçlü şekilde aşağı geldiyse de aynı eğilimi çekirdek enflasyonda görmedik.

Fed 2023 sonunda TUFE’yi yüzde 3’e düşürmeyi hedefliyor ve cari yıllık çekirdek enflasyon halen yüzde 5,6 düzeyinde.

ABD Merkez Bankasının amacına ulaşması için buna ekonomik aktivitenin yavaşlayarak yardımcı olmasına ihtiyaç var.

Geçen ay açıklanan sürpriz güçlü istihdam raporu 2022 son çeyrekte yavaşlayan ABD ekonomisinin bu sene beklenenden erken büyümeye dönelebileceği kaygısına neden oldu.

Güç kazanan ekonomi elbette iyi ancak bu gerçekleşirse artacak talep kanalı ile 2023 yılında enflasyonun düşmesini zorlaştırıp Fed’i daha fazla faiz artırımına zorlayacaktır.

İşte bu nedenle, gerek geçen ay açıklanan ocak verisinde bir revizyon olup olmayacağı ve şubat gerçeklemesi güçlü piyasa etkisi yaratmaya aday.

Bu iki alt başlık dahilinde izlenecek veri istihdamın güçlü seyrettiğine işaret ederse piyasayı negatif, bir yavaşlamaya işaret ederse güçlü pozitif etkilemesi muhtemel.



Beklenti dahilinde bir gerçekleşmenin ise, varlık fiyatlarında ilk etkisinin ölçülü pozitif olması, salı açıklanacak Çekirdek TUFE’de de beklenti üzeri bir gerçekleşme olmaması durumunda olumlu havanın vitesi yükseltecek.