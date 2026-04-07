Piyasalar savaş ve veri kıskacında: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan kritik uyarılar

Türkiye’deki mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Doç. Dr. Eryılmaz, %2’lik psikolojik sınırın altında kalan verinin piyasada sürpriz etkisi yarattığını ifade etti. Gıda fiyatlarındaki yavaşlamanın etkisiyle beklentilerin altında kalan bu verinin piyasa tarafından tam anlamıyla olumlu fiyatlanmadığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, savaş kaynaklı gecikmeli etkilerin nisan ayı rakamlarına yansıyabileceği beklentisinin hakim olduğunu söyledi. Borsa İstanbul tarafında ise 12.600 seviyesinin kritik bir destek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, bu seviyenin altında hacimli kapanışlar gelmediği sürece 13.200-13.400 bandındaki yatay seyrin devam edebileceğini öngörüyor.

ABD verileri Fed’in faiz yol haritasını değiştirebilir mi?

ABD’den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisinin Fed’in elini rahatlattığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, bu durumun faiz indirimlerini geciktirebileceğine, hatta piyasalarda küçük de olsa faiz artırımı ihtimallerinin konuşulmaya başlandığına dikkat çekti. Bu hafta açıklanacak olan ABD Mart ayı TÜFE verisinin savaş etkisini yansıtması bakımından ‘çok önemli’ olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, beklenti üzeri gelecek bir verinin piyasalardaki baskıyı daha da artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca doların güçlenmesinin altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Jeopolitik gerilimde gözler Trump ve İran’ın üzerinde

Küresel piyasaların odağındaki savaş gündemine değinen Doç. Dr. Eryılmaz, ABD Başkanı Trump’ın İran’a verdiği süreyi uzatmasını bir "geri adım" olarak nitelendirdi. Ancak piyasaların asıl belirleyicisinin İran’ın tavrı ve Hürmüz Boğazı’nın durumu olduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, "Piyasa çok acımasız. Sahadaki çatışmadan ziyade Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına ve petrol fiyatlarına odaklanmış durumda" dedi. Doç. Dr. Eryılmaz'a göre, savaşın gidişatında ve piyasa fiyatlamalarında nihai kararı İran’ın direnci veya uzlaşmacı tavrı belirleyecek.