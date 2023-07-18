"Piyasalar, TCMB’den daha fazla faiz artışı bekliyor"

ELİF KARACA

Dünyanın önde gelen varlık yönetimi ve yatırım danışmanlığı şirketlerinden Vanguard Group’un Gelişen Piyasalar Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Başkanı Nick Eisinger TCMB’nin faiz artırımlarına başlamasının olumlu olduğunu, ancak piyasaların daha fazla faiz artışı görmek istediğini söyledi. EKONOMİ gazetesine konuşan Eisinger, beklentilerinin ise faiz artışlarının kademeli gerçekleşeceği yönünde olduğunu belirtti. Eisinger pozitif reel faiz ve daha dinamik bir getiri eğrisinin, yatırım yapılması açısından Türkiye’yi yeniden çok ilgi çekici bir konuma getirebileceğini söyledi. Eisinger “Politika faizinin yanı sıra, düzenlemeler ve yerel sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi tarafında da bazı değişiklikler olması gerektiğini düşünüyoruz. Daha fazla normalleşme ve reform için güçlü bir istek görebilmemiz önemli. Bu sadece sermaye piyasaları için değil, Türkiye’ye dönmek veya Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen diğer doğrudan yatırımcılar ve işletmeler için de önemli” dedi.

■ Yeni ekonomi yönetimi işbaşı yapalı yaklaşık 1 ay oldu. Bu süre içinde MB’nin bir faiz artırımı oldu ve politika faizi %8,5’ten %15’e çıkarıldı. Bu faiz artışı sizce yeterli miydi?

TCMB’nin faiz artırımlarına başlamış olması olumlu, ancak piyasalar daha fazla faiz artışı görmek istiyor. Politika faiz oranının keskin negatif alandan çıkması için böyle olması gerekiyor. Bizim algımız, artırımların kademeli olarak gerçekleşeceği yönünde.

■ Yılın geri kalanında ne kadar faiz artışı bekliyorsunuz? Politika faizinin nereye kadar gideceğine, son seviyenin ne olabileceğine dair bir öngörünüz var mı? Spesifik bir tahminimiz yok, ancak pozitif reel faize geçiş ve daha dinamik bir yerel getiri eğrisi, yatırım yapılması açısından Türkiye’yi yeniden çok ilgi çekici bir pozisyona taşıyabilir.

■ Yabancı sermayenin Türkiye’ye yeniden gelmesi için sadece faizleri artırmak yeterli mi? Hükümetten ve yeni ekonomi yönetiminden atmasını beklediğiniz başka adımlar var mı?

Faiz oranlarının yanı sıra, mevcut düzenlemeler ve yerel sermaye piyasalarının serbestleştirilmesinde bazı değişiklikler olması gerektiğini düşünüyoruz. Daha fazla normalleşme ve reform için güçlü bir istek görebilmemiz önemli. Bu sadece sermaye piyasaları için değil, Türkiye’ye dönmek veya Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen diğer doğrudan yatırımcılar ve işletmeler açısından da gerekli.

TL zaman içinde değer kazanabilir

Yıl sonu için bir kur beklentiniz, başlıca ekonomik göstergeler için tahminleriniz var mı? Genel olarak, faizlerin yükselmesi ve döviz kurunun zayıfl aması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar Türkiye’deki yerel piyasalara ve tahvillere geri dönülmesi için gerekli şartlar. Bu reformlar, uluslararası yatırımcıların Türkiye’de uzun süredir ne kadar yetersiz yatırım yaptıkları göz önüne alındığında, TL’nin aslında zaman içinde değer kazanabileceği anlamına gelmektedir.