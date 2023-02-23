Piyasalar TCMB’nin faiz kararına odaklandı

Yurt içinde gözler bugün saat 14:00’te açıklanacak olan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararında olacak. Genel beklenti bankanın faiz indirimine gideceği yönünde…

AA'nın anketine katılan ekonomistler Merkez'den 100 baz puan indirim beklerken; Reuters anketine katılan ekonomistler ise, 50 baz puan indirim öngörüyor.

Yabancı kurumlarda TCMB'nin faiz indirimine gitmesini bekliyor. ABD'li yatırım bankası JPMorgan ve ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puan indirime gitmesini beklerken; İngiltere merkezli Barclays ise, Merkez'in faize dokunmamasını bekliyor. ABD merkezli ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez'in faiz kararıyla ilgili iki seçenek belirtti ve politika faizinin 100 puan düşürülmesi ile sabit bırakılması aynı olasılığa sahip olduğunu açıkladı.

Fed tutanakları yayımlandı

Dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Fed'in tutanaklarında, yetkililerin çoğunun, faiz artışlarının hızını daha da yavaşlatmanın ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerleyişini daha iyi değerlendirmelerine imkan sağlayacağını gözlemlediği aktarıldı.

Birkaç yetkilinin ise son toplantıda faiz oranının 50 baz puan artırılmasından yana olduğu belirtilen tutanaklarda, bu yetkililerin fiyat istikrarının zamanında sağlanmasına yönelik risklere ilişkin görüşleri dikkate alarak daha büyük bir artışın faiz oranını yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde edebileceğine inandıkları seviyelere daha hızlı yaklaştıracağını aktardığı kaydedildi.

Analistler, makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini artırmasının ardından yetkililerin 50 baz puanlık faiz artışına daha sıcak bakabileceği ihtimalinin piyasalarda risk iştahını düşürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 24'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 76 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarının bugüne kadar açıklanan makroekonomik veriler dikkate alındığında henüz istenilen sonucu vermediğini kaydederek, bu durumun bankanın politika alanını sınırlayarak 50 baz puanlık faiz artışına yönlendirebileceğine ilişkin kaygıların güçlendiğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de GSYH verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi