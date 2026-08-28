Piyasalar Warsh’ın mesajlarını fiyatladı: Bitcoin ve Ethereum kayıplarını sildi

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Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki ilk büyük konuşması, geleneksel piyasalarla birlikte kripto paralarda da sert dalgalanmaya neden oldu. Warsh’ın enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu ve finansal koşulların yeterince sıkı görünmediğini söylemesi ilk anda satış baskısı oluştururken, konuşmanın ilerleyen bölümünde eylül toplantısına yönelik net bir faiz artışı mesajı vermemesi piyasaları rahatlattı.

Bitcoin ve Ethereum kayıplarını geri aldı

Bitcoin, Jackson Hole konuşması öncesinde 80 bin dolar çevresinde işlem görüyordu. BTC hafta içinde 81 bin doların üzerine kadar yükselirken, ABD spot Bitcoin ETF’lerine sekiz işlem gününde yaklaşık 2,8 milyar dolarlık net giriş gerçekleşmişti.

Ethereum da konuşma öncesinde yaklaşık 2.500 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Warsh’ın açıklamaları sırasında hem BTC hem de ETH’de hızlı geri çekilmeler görülse de satışların kalıcı olmamasıyla fiyatlar kısa sürede yeniden konuşma öncesindeki seviyelere yaklaştı.

ABD hisse senedi piyasalarında da benzer bir hareket görüldü. İlk tepkinin ardından endeksler konuşma öncesindeki seviyelerine yaklaşırken, tahvil piyasasında satış baskısı daha belirgin kaldı.

Warsh enflasyon konusunda temkinli kaldı

Warsh konuşmasında Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefini koruması gerektiğini vurguladı. Son aylarda enflasyon tarafında bazı olumlu veriler görülmesine rağmen, fiyat baskılarındaki düşüşün kalıcı olduğuna henüz ikna olmadığını belirtti.

Fed Başkanı ayrıca kredi ve finansman koşullarının ekonomiyi belirgin şekilde yavaşlatacak kadar sıkı görünmediğine işaret etti. Wall Street Journal’ın aktardığına göre Warsh, Fed’in enflasyonla mücadelesinin tamamen sona erdiği mesajını vermedi.

Piyasada ilk satışın temel nedeni de bu ifadeler oldu. Daha sıkı para politikasının devam edebileceği ihtimali, özellikle teknoloji hisseleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklarda kısa süreli geri çekilmeye neden oldu.

Net faiz artışı sinyali gelmedi

Piyasanın yönünü değiştiren nokta ise Warsh’ın 16 Eylül’de yapılacak FOMC toplantısı için doğrudan bir faiz artışı sinyali vermemesi oldu.

Warsh, Fed’in gelecekteki kararlarını önceden açık şekilde yönlendirmek yerine ekonomik verilere göre hareket etmesi gerektiğini savundu. Fed Başkanı’nın “forward guidance” olarak bilinen ileriye dönük yönlendirmeye mesafeli yaklaşımı da konuşmanın ana başlıklarından biri oldu.

Bu nedenle ilk anda şahin olarak fiyatlanan konuşma, daha sonra piyasa tarafından daha dengeli yorumlandı. ABD hisse senetleri kayıplarının büyük bölümünü geri alırken, kısa vadeli tahvil faizlerinde yükseliş devam etti. ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine kadar çıktı.

Fed’in bir sonraki faiz kararı 16 Eylül’de açıklanacak. Warsh’ın Jackson Hole’da net bir yönlendirme yapmaması nedeniyle piyasaların önümüzdeki haftalarda özellikle enflasyon ve istihdam verilerine odaklanması bekleniyor.