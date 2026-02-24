Piyasalarda 14.000 sınırı: Borsa İstanbul'da 'al' sinyali ve kritik ortalamalar

Borsada yaşanan son hareketleri değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, 14.000 puan seviyesinin kritik olduğunu ve endeksin bu seviyenin üzerinde kalmasının olumlu bir sinyal olduğunu ifade etti.

Yaşanan düşüşlerin İran ile ilgili mevzuların dengeye gelmesiyle yerini toparlanmaya bıraktığını söyleyen Dr. Sevgen, 21 günlük üstsel ortalamanın (yaklaşık 13.700) altına inilmediği sürece projeksiyonun bozulmayacağını belirtti. Yatırımcılara "hissenize sahip çıkın" tavsiyesinde bulunan Dr. Sevgen, piyasadaki talebin hala çok kuvvetli olduğunu dile getirdi.

Serbest fonlarda "tahvil zorunluluğu" tedirginliği

Gündemdeki yeni yasa taslağına değinen Dr. Sevgen, serbest fonlara getirilmesi planlanan tahvil alım zorunluluğunun yatırımcılar ve sektör temsilcileri arasında tedirginlik yarattığını söyledi. Yatırımcıların serbest fonları özellikle içinde tahvil zorunluluğu olmadığı için tercih ettiğini belirten Sevgen, yaklaşık 2,5 trilyon liralık bir büyüklüğe sahip olan bu alandaki düzenlemenin fon tercihlerini etkileyebileceğini ifade etti. Eğer taslak bu şekilde yasalaşırsa, serbest fonlar ile para piyasası fonları arasında büyük bir fark kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Kripto paralarda "ana trend" alarmı

Bitcoin’deki son düşüşü değerlendiren Dr. Sevgen, 61.000-62.000 dolar seviyelerinin ana trendin dibi olduğunu ve bu seviyenin altına inilmesinin teknik açıdan ciddi bozulmalara yol açabileceğini uyardı. Amerika’daki düzenlemelerin ve Trump sonrası beklentilerin piyasayı beklemeye aldığını söyleyen Dr. Sevgen, kısa süreli trade denemeleri için bu seviyelerin takip edilebileceğini ancak mutlaka stop-loss (zarar kes) kullanılması gerektiğini belirtti.

Emtia ve küresel piyasalar: Gümüşte "al" sinyali

Küresel piyasalara dair grafiklerini paylaşan Dr. Sevgen, gümüşte çok net bir "al" sinyali olduğunu savundu. 82.8 - 83 dolar seviyesinin üzerinde kalındığı sürece gümüşte yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini ve 100 doların üzerinin hedeflenebileceğini belirtti. Altın tarafında ise 5.000 doların üzerinde kalıcılığın olumlu olduğunu, Çin piyasalarının açılmasıyla birlikte emtia tarafında hareketliliğin artabileceğini söyledi.

Yabancı yatırımcı ve jeopolitik riskler

Yabancı yatırımcı tarafında şu an için büyük bir çıkış olmadığını ancak uzun vadeli büyük girişler için de henüz erken olduğunu ifade eden Sevgen; jeostratejik, hukuki ve altyapısal şartların netleşmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak öneminin arttığını belirten Sevgen, İran gerginliği tamamen dengelendikten sonra yabancı girişlerinin hızlanabileceği öngörüsünde bulundu.

Şubat vadeli kontratların son işlem haftasında olunduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, "rollover" (vade geçişi) işlemleri nedeniyle piyasada bu hafta oynaklığın artabileceğini, asıl büyük hareketlerin ise bu dönem sonrasında görülebileceğini belirtti. Dr. Sevgen ayrıca, yatırımcılara hisse seçimi yaparken temettü verimi yüksek ve endeksle korelasyonu güçlü şirketlere yönelmelerini önerdi.