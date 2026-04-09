Piyasalarda ateşkes coşkusu: Gerçek bir bahar mı, yoksa pastırma yazı mı?

Piyasalarda bir süredir hakim olan nükleer gerilim ve çatışma atmosferi, yerini ateşkes haberleriyle birlikte sert bir iyimserliğe bıraktı. Borsa İstanbul başta olmak üzere küresel hisse senedi piyasalarında ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözlenirken, petrol fiyatlarında düşüşler kaydedildi. Prof. Dr. Alçın, bu durumu çölde vaha bulmaya benzeterek, piyasanın bu nefes alma alanına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İyimserlik sürecek mi?

Sinan Alçın, piyasalardaki bu coşkulu havayı temkinli karşılayarak, yaşananları ‘bir çiçekle bahar gelmez’ sözüyle özetledi. Prof. Dr. Alçın'a göre, fiyatlardaki bu değişimler aslında sert düşüşlerin bir düzeltmesi niteliğinde. Bu iyimserliğin kalıcı bir bahar havası mı yoksa geçici bir pastırma yazı mı olduğunu önümüzdeki sürecin belirleyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Alçın, çatışmasızlık halinin devam etmesi durumunda altın gibi varlıklarda yukarı yönlü hareketin sürebileceğini ancak aynı iştahın her gün tekrarlanmasının beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Küresel ekonomide ‘deprem’ ve sermaye kaçışı

Bölgedeki çatışmaların ekonomik ve sosyal bir deprem yarattığını ifade eden Alçın, kırılan fay hatlarının ilişkileri kalıcı olarak değiştirdiğini savundu. Özellikle Körfez sermayesi üzerinde ciddi bir hareketlilik olduğunu, yaklaşık 20 trilyon dolarlık bir sermayenin likit kısmının bölgeden kaçtığını veya güvenli liman arayışına girdiğini belirtti. Bu sermayenin bir kısmının Singapur gibi Doğu Asya'daki offshore alanlara, bir kısmının ise "ana kucağı" olarak nitelendirdiği ABD'ye yöneldiğini ekledi.

Türkiye için stagflasyon riski ve maliyet baskısı

Türkiye ekonomisi için uyarılarda bulunan Alçın, sanayi PMI verilerinin 28 aydır eşik değer olan 50'nin altında seyrettiğine dikkat çekerek stagflasyon riskinin oldukça yakın olduğunu belirtti. Enerjiye yapılan son zamların maliyet enflasyonunu körükleyeceğini ve bu durumun döviz kuru üzerinde baskı yaratacağını ifade etti. Özellikle döviz geliri olmayan şirketlerin kısa vadeli yabancı para borçlanmalarının artık taşınamaz bir riske dönüştüğünü vurguladı.

"Petro-dolar sistemi sarsılıyor"

Prof. Dr. Alçın'ın değerlendirmelerindeki en çarpıcı noktalardan biri, küresel ekonomik sistemin temel direği olan petro-dolar sistemindeki çatlaklar oldu. İran'ın ticaretini Yuan üzerinden yapacağını açıklaması ve Rusya'nın Avrupa'ya enerji satışında Yuan kullanma kararı almasının, ABD liderliğindeki ekonomik sisteme vurulmuş çok güçlü bir darbe olduğunu ifade etti.