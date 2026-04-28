Piyasalarda ‘belirsizlik kalkanı’ dönemi: Gözler banka bilançolarına çevrildi

Cumhur Örnek, Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarının kendilerine bir ‘belirsizlik kalkanı’ giydirdiklerini ve bu sayede gelişmeleri izleyerek masada olduklarını hissettirdiklerini ifade etti. Özellikle Fed’in 2008 krizinden bu yana bir piyasa oyuncusu gibi hareket ettiğini ancak yeni dönemde daha görünmez bir yapıya bürünme çabası içinde olabileceğini belirtti. Bu rejim değişikliğinin piyasaların kendi dengesini bulma sürecinde zaman zaman sürtünmelere yol açabileceğine dikkat çekti.

Küresel üretim ve Türkiye’nin fırsat penceresi

Küresel ticaretin artık 'en ucuz üretimin takası' modelinden uzaklaştığını ve ülkelerin güven sorunu nedeniyle iç üretime yöneldiğini dile getiren Örnek, bu durumun imalat PMI verilerinde bir canlılık yaratabileceğini öngördü. Türkiye’nin bu süreçte coğrafi konumu ve genç nüfusuyla yeniden bir cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Hükümetin yeni vergi teşviki adımlarını olumlu bulmakla birlikte, bu teşviklerin uygulamada da desteklenmesi ve yatırımcı güveninin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Borsa İstanbul'da ‘bardağın dolu tarafı’ fiyatlanıyor

Borsa İstanbul'un kısa vadeli enflasyon görünümü ve petrol fiyatlarındaki belirsizliklere rağmen geleceğe odaklandığını söyleyen Örnek, piyasanın ‘bardağın dolu tarafını’ fiyatlamaya çalıştığını ifade etti. Son iki haftada yaklaşık 1 milyar dolarlık yabancı girişinin gerçekleştiğini, CDS’lerin gerilediğini ve hazinenin borçlanma iştahının sürdüğünü belirterek, yatırımcılara trendde kalma tavsiyesini yineledi.

Haftanın odak noktası: Bankalar

Bu hafta için piyasanın ana gündem maddesinin banka bilançoları olacağını belirten Örnek, “artık söz bankalarımızda" diyerek Akbank, Yapı Kredi ve Garanti gibi kurumların açıklayacağı rakamların ve gelecek dönem beklentilerinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Bankaların birinci çeyrek performanslarının ve yapacakları revizyonların, borsa endeksinin yönü için temel belirleyici olacağını sözlerine ekledi.