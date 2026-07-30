Piyasalarda Fed ve bankacılık şoku: Dr. Nuri Sevgen’den kritik analizler

Borsa İstanbul'da yaşanan sert satış dalgasını değerlendiren Dr. Sevgen, düşüşün temelinde Fed kararı öncesinde Fitch tarafından bankacılık sektörü üzerine yayımlanan raporun yattığını belirtti. Raporda kar marjlarında daralma, takipteki kredilerde artış ve İran-İsrail gerginliği kaynaklı risklere dair uyarıların yer aldığını ifade eden Dr. Sevgen, bu haber akışının bankacılık endeksinde %3’ün üzerinde bir düşüşü tetiklediğini söyledi.

Ayrıca piyasadaki likidite sıkışıklığına ve Temmuz vadeli işlemlerin son haftasında olunmasına dikkat çeken Dr. Sevgen, MSCI düzenlemeleri ve gayrimenkul sertifikalarına ilişkin spekülasyonların da satış baskısını artırdığını vurguladı. Özellikle pay vadeli kontratlarındaki fiziki teslimat sürecinin bu dönemde etkili olduğunu ekledi.

Fed içinde 2016’dan bu yana bir ilk: Bölünme sinyalleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına değinen Dr. Sevgen, faizlerin sabit tutulmasına rağmen oylamadaki 9’a karşı 3’lük dağılımın kritik bir mesaj verdiğini belirtti. Üç üyenin faiz değişikliği yönünde oy kullanmasının 2016'dan beri ilk kez karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, bu durumun Fed içindeki şahin kanadın güçlenip güçlenmediği konusunda soru işaretleri yarattığını ve Nasdaq endeksinde %2’lik sert düşüşe yol açtığını ifade etti.

BIST 100 için teknik seviyeler ve tepki alımı beklentisi

Endeksteki teknik görünüme dair analizlerini paylaşan Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinde 15.800 seviyesinin altındaki hareketlerin tedirgin edici olduğunu ve 13.500 seviyesinin psikolojik ve teknik bir destek olarak öne çıktığını belirtti. Bugün itibarıyla piyasalarda bir tepki alımı beklendiğini dile getiren Dr. Sevgen, 13.600 - 13.750 bandına doğru bir hareket görülebileceğini, ancak 13.700 bölgesinin üzerine çıkılamaması durumunda aşağı yönlü eğilimin sürebileceği uyarısında bulundu.

Yapay zekada yeni kriter: Harcama değil, gelir kapasitesi

Teknoloji devlerinin bilançoları üzerinden yapay zeka yatırımlarını da değerlendiren Dr. Sevgen, Microsoft ve Meta örnekleri üzerinden yatırımın verimliliğine dikkat çekti. Yapay zeka yatırımlarının artık sadece harcama değil, gelire dönüşme kapasitesiyle ölçüldüğünü vurgulayan Dr. Sevgen, bu teknolojinin ileride yatırım danışmanlığı ve araştırma gibi alanlarda insan emeğinin yerini alabileceğini, hatta dünyada borsacılık camiasının işlerini kaybetme noktasına geldiğini belirtti.

Kriz sonrası düzenlemeler: Güney Kore ve Türkiye ne öğretiyor?

Güney Kore ve Türkiye örnekleri üzerinden piyasa regülasyonlarını eleştiren Dr. Sevgen, regülatörlerin genellikle bir musibet yaşandıktan sonra çok katı kurallar getirdiğini ve bunun bazen piyasayı tamamen bitirdiğini savundu. Risk mekanizmalarının işler bozulmadan önce doğru kurulması gerektiğini hatırlatan Dr. Sevgen, özellikle türev piyasalarda eğitimin ve matematiksel öngörünün yatırımcılar için en büyük savunma mekanizması olduğunu ifade etti.